Une tentative audacieuse de record du monde réunit des centaines de Teckels lors d'une marche massive

On ne fêtait pas que le travail dans la capitale hongroise en ce jeudi 1er mai 2025 ; on célébrait également les Teckels. Ils étaient très nombreux à prendre part à une promenade massive dans le principal parc de la ville, dans le but de battre un record mondial. S’ils n’y sont pas parvenus, ils sont tout de même entrés dans l’histoire à l’échelle nationale et ont vécu une très belle expérience.

Si vous demandez aux amoureux des Teckels comment ils imaginent le paradis, ils vous diront que ce qui s’est passé hier au parc Varosliget de Budapest, en Hongrie, y ressemble fortement.

Des centaines de chiens bas sur pattes et au corps allongé se sont, en effet, donné rendez-vous le jeudi 1er mai pour une promenade collective, leurs maîtres et les organisateurs de cet événement espérant battre un record du monde. Il s’agissait de rassembler le plus grand nombre d’individus d’une même race canine lors d’une seule et même balade, rapportait ABC News.



CNN

Toutes les variétés étaient présentes : Teckels à poil ras, à poil dur et à poil long. Des représentants de l’Association Hongroise des Records observaient attentivement le joyeux défilé de queues remuantes et en comptaient méticuleusement les participants, conscients du caractère inédit de cette entreprise. « Nous n’emmenons généralement pas les Teckels en promenade en groupe ; cette expérience doit donc correspondre à notre système de règles », expliquait ainsi son président, Istvan Sebestyen.

L’objectif était de détrôner les Allemands, titulaires du record du monde en la matière. En septembre 2024, en effet, 897 Teckels avaient été promenés ensemble à Ratisbonne, dans le sud-est de l’Allemagne, et avaient ainsi signé leur entrée dans le Livre Guinness des records.



CNN

Malgré toute la bonne volonté des organisateurs et des propriétaires canins hongrois, ils n’ont pas réussi à égaler les recordmen : on a officiellement dénombré 500 Teckels lors de la marche de Budapest. Ce qui constitue néanmoins un record national. Tout n’était donc pas perdu, et nul doute qu’une nouvelle tentative aura lieu au pays des Magyars.

Des maîtres comblés, des chiens ravis

Les participants ont passé un excellent moment, rencontrant des passionnés comme eux, tout comme les chiens eux-mêmes, qui étaient ravis de se faire de nombreux amis. C’est le cas de Zsebi, le compagnon à 4 pattes de Valeria Fabian. « Peu de gens sont capables de faire preuve d’un tel altruisme, car les gens n’ont pas autant d’amour et de sacrifice de soi qu’un chien peut en donner à un humain », a-t-elle déclaré pendant la promenade massive.

A lire aussi : Un couple bienveillant passe des heures dans un champ à convaincre une chienne de se laisser secourir et l'aide à prendre un nouveau départ (vidéo)



CNN

Une autre maîtresse, nommée Lili Horvath et accompagnée de son Teckel prénommé Zabos, estime pour sa part que celui-ci possède « des qualités profondément humaines et est très fidèle », ajoutant qu’il est « une véritable bombe d'amour ».