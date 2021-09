Le bonheur d'une chienne aveugle pendant des années découvrant le monde pour la première fois

Aveugle durant la majeure partie de son existence, Hazel avait appris à s’orienter grâce à ses autres sens et s’adaptait progressivement à son nouvel environnement. Puis une opération lui a permis de recouvrer la vue. Une nouvelle vie a ainsi commencé pour cette adorable chienne.

Tout sa vie, une chienne Pitbull appelée Hazel devait s’orienter en comptant sur son odorat, son ouïe et son toucher. Elle était, en effet, totalement aveugle. Ses chances de trouver un foyer semblaient donc quasi nulles, mais beaucoup de gens ont cru en elle, et la médecine a fait des miracles, comme le raconte Animal Channel.

On l’a d’abord confiée à une famille d’accueil, celle d’Elli et Samantha. Le couple a tout fait pour aider Hazel à trouver ses marques et se sentir en confiance dans son nouvel environnement. Ils ont aménagé la maison de manière à la rendre plus sûr et lui offrir autant d’espace que possible, notamment en déplaçant les meubles.

D’abord très craintive et perdue, la chienne a peu à peu pris ses repères. Elle remuait désormais la queue et commençait à s’amuser avec ses jouets, choses qu’elle n’avait jamais faites auparavant. Elli et Samantha lui ont aussi appris à obéir à des signaux vocaux ; par exemple, lorsqu’ils constataient qu’elle se dirigeait vers quelque chose de dangereux, ils lui disaient « non » pour qu’elle s’arrête.

Un nouveau départ dans la vie

Hazel était prête à être adoptée. C’est ainsi qu’elle a rejoint la famille d’Allison et Pete, qui sont tombés sous son charme en découvrant son histoire via l’association Mr. Bones & Co.

Au moment où l’organisation cherchait une famille pour la chienne, cette dernière était sur le point de subir une opération destinée à lui faire retrouver la vue. Allison et Pete étaient heureux d’être les témoins privilégiés de ce double grand changement dans la vie de Hazel.

L’intervention a eu lieu et, pour la première fois de son existence, Hazel pouvait voir le monde qui l’entoure. Elle était excitée par tout ce qu’elle découvrait, même les choses les plus banales.

A mesure que sa vision s’améliorait, la chienne gagnait en assurance et sa joie de vivre ne faisait que s’accroître de jour en jour. Sa transformation est aussi spectaculaire qu’émouvante.