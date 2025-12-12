Depuis qu'elle a adopté ce Labrador ayant manqué de peu de devenir chien d'assistance, il n'arrête pas de lui offrir des cadeaux

Après avoir perdu son fidèle compagnon, Samantha Welborn ne pensait pas pouvoir ouvrir à nouveau son cœur à un autre chien. Mais c’était sans compter sur Leo, un Labrador Retriever au grand cœur, à l’énergie contagieuse et au parcours atypique. Entre gestes tendres et attentions pleines d’amour, ce chien n’ayant pas pu pratiquer le métier pour lequel il semblait destiné a trouvé la plus belle des missions : rendre sa nouvelle maîtresse heureuse chaque jour.

Samantha Welborn avait récemment perdu son chien. Le deuil faisait qu’elle n’avait pas l’intention d’en adopter un autre dans l’immédiat, mais elle a changé d’avis en rencontrant un adorable Labrador Retriever répondant au nom de Leo.

Ce dernier était censé devenir chien d’assistance pour personne souffrant de stress post-traumatique. Son rôle aurait ainsi consisté à accompagner, réconforter et apaiser son maître, en particulier lors des crises d’angoisse. Leo n’a toutefois pas pu achever sa formation en raison d’un léger problème comportemental ; il n’arrivait pas à se défaire de cette habitude qu’il avait de sauter sur les gens pour leur souhaiter la bienvenue.



Pourtant, ce sont cette énergie et cet enthousiasme débordants qui ont séduit Samantha Welborn, qui a fini par l’adopter.



La jeune femme a vite compris qu’elle venait de prendre l’une des meilleures décisions de sa vie. Affectueux et attentionné à souhait, le chien s’est mis à lui apporter des cadeaux quotidiennement. Il lui offre, en effet, tous les jours un objet prélevé ça et là, notamment des vêtements, et le dépose devant sa maîtresse qu’il regarde alors avec des yeux pleins de tendresse et de gratitude.



“Leo fait toujours de son mieux pour être utile”

Ce n’est pas sa seule habitude touchante. Ayant appris, pendant sa formation, à donner de doux coups de museau pour apporter du réconfort et attirer l’attention, Leo en fait de même avec sa propriétaire lorsqu’il réclame quelque chose, comme un jouet, une friandise ou tout simplement un câlin.



“Leo fait toujours de son mieux pour être utile, confie Samantha Welborn à Bored Panda . C’est aussi le compagnon le plus fidèle et affectueux que j’aie jamais eu.”

