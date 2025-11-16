Rescapé de l'euthanasie, un chien disparaît à son arrivée à l'aéroport et échappe à toutes les tentatives de sauvetage pendant 9 jours

Arrivé au Canada, en provenance de la Corée du Sud, pour entamer une nouvelle vie, un jeune chien a bien failli tout perdre en s’échappant dès sa descente d’avion. Pendant plus d’une semaine, sa disparition a tenu en haleine des bénévoles déterminés, mobilisés jour et nuit pour le retrouver dans l'immense zone aéroportuaire. Leur persévérance a finalement payé.

Il aura mobilisé de nombreuses personnes et leur aura donné du fil à retordre pendant ces 9 jours passés dans les méandres de l’aéroport et ses abords. Tommy, jeune chien de 8 mois, a finalement été localisé et mis en sécurité grâce aux efforts continus des bénévoles lancés à sa poursuite, rapportait United Press International .

Tommy vivait dans un refuge sud-coréen où il risquait l’euthanasie. L'association Furever Freed Dog Rescue l’avait secouru et organisé son voyage au Canada, où une nouvelle vie l’attendait. Tout s’était déroulé sans accroc jusqu’à son arrivée à l’aéroport international de Vancouver, en Colombie-Britannique, le 9 octobre 2025.



fureverfreed / Instagram

Peu après l’atterrissage, le canidé à la robe blanche avait réussi à s’échapper de sa cage de transport. Les recherches avaient été lancées dès lors, impliquant de multiples volontaires, dont 2 membres de l’organisation Petsearchers Canada.

“Après avoir fouillé les parkings et les terminaux dans tous les recoins, ils se sont concentrés sur les zones plus calmes des environs, indiquait cette dernière sur son compte Instagram le 19 octobre. Il était là, caché au fond des buissons, juste à côté d'une route très fréquentée de l'aéroport.”

Une cage trappe avait été installée à cet endroit, mais Tommy ne s’était pas laissé prendre au piège. Au lieu de cela, il avait poursuivi sa folle escapade en se dirigeant vers le nord, là où il risquait d’être renversé par un véhicule dans le secteur industriel ou d’être attaqué par des coyotes dans les bois.

La délivrance après 9 jours de recherches infructueuses

Le chien était ensuite revenu à l’aéroport, où on l’avait aperçu dans la zone de stockage de carburant et à côté de l’une des pistes. Même localisé, il continuait de déjouer les tentatives de sauvetage. “Des caméras et des pièges ont été installés, et Tommy a prudemment vérifié l'un d'eux avant de rebrousser chemin. Puis il a disparu à nouveau”, poursuivait Petsearchers Canada dans son post Instagram.

Après avoir disparu des radars, Tommy a refait surface. Une cage trappe a de nouveau été posée, et cette fois-ci, l’insaisissable quadrupède s’y est laissé enfermer.



fureverfreed / Instagram

A lire aussi : Une petsitter bouleversée par la combattivité d’une petit chien de 15 ans sourd et aveugle ayant surmonté 2 cancers (vidéo)

D’après Furever Freed Dog Rescue, Tommy s’est parfaitement remis de ces 9 jours de cavale. Les bénévoles pourront enfin s’employer à le préparer à l’adoption.



fureverfreed / Instagram