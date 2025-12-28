Une chienne abandonnée git immobile dans la rue, une bénévole venue à son secours craint d'être arrivée trop tard mais la voit bouger

Dans l’effervescence d’un marché, le destin d’une chienne laissée pour morte a basculé grâce à l’intervention d’une bénévole déterminée. Ce sauvetage inespéré a marqué le début d’un parcours hors du commun, qui mènera l’animal bien au-delà des frontières de son pays natal et lui offrira enfin la vie dont elle avait été privée.

Au cœur de l’un des marchés du Koweït, une chienne gisait immobile sur le sol. Quelqu’un avait essayé de la vendre, mais faute d’acheteur, il avait décidé de l’abandonner sur place. C’est ce qu’ont expliqué les commerçants à Elika Mansouri, fondatrice de l’association I Care Kuwait, lorsqu’elle est arrivée sur les lieux.

La bénévole craignait d’être intervenue trop tard, car la chienne ne bougeait plus. Toutefois, en s’approchant d’elle, elle s’est rendu compte qu’elle respirait encore. “Je n’oublierai jamais le soulagement que j'ai ressenti à ce moment-là”, confie Elika Mansouri à The Dodo , qui rapporte ce récit.



I Care Kuwait

Tout d’un coup, la chienne a rassemblé le peu de forces qu’il lui restait pour se redresser et regarder sa bienfaitrice, comme si elle cherchait à lui prouver qu’elle méritait d’être sauvée.

Elika Mansouri l’a fait monter dans sa voiture. Le lendemain matin, elle l’a emmenée chez le vétérinaire, qui a constaté qu’elle était atteinte de la parvovirose. Un traitement lui a été prescrit.

Au fil des jours, l’état de santé de la chienne, qu’elle a appelée Ella, s’est amélioré. Elle avait néanmoins énormément de mal à s’adapter à la vie au refuge. Elle a même tenté de s’échapper à plusieurs reprises.



I Care Kuwait

Elika Mansouri savait qu’elle avait peu de chances de lui trouver une famille au Koweït, d’où sa décision de contacter une association partenaire au Canada. Celle-ci a tout de suite accepté de la prendre en charge, et le long voyage d’Ella a pu être organisé.

“Elle mène une vie belle, heureuse et en sécurité”

S’étant retrouvée à près de 10 000 kilomètres de chez elle, la chienne a évidemment eu besoin d’une phase d’acclimatation. Celle-ci s’est bien déroulée.



I Care Kuwait

Une semaine après son arrivée à Montréal, et alors qu’elle jouait dans le jardin, Ella a été repérée par une joggeuse qui passait à côté. “Leurs regards se sont croisés, et cela a été tout ; elle est tombée amoureuse instantanément”, raconte Elika Mansouri.

Cela fait plusieurs années déjà qu’Ella nage dans le bonheur auprès de son adoptante. “Sa nouvelle famille l’a accueillie à bras ouverts, et aujourd’hui, elle mène une vie belle, heureuse et en sécurité à Montréal, au Canada, choyée, adorée et obtenant enfin tout ce qu’elle a toujours mérité”, se réjouit sa sauveuse.

I Care Kuwait