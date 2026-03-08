« Nous sommes là pour toi, Sunday », après avoir été renversé par une voiture, un chiot résilient guérit peu à peu

En Thaïlande, l’association Happy Doggo s’est donné pour mission de secourir les chiens errants. C’est dans le cadre d’un sauvetage qu’elle a aidé Sunday, un chiot qui avait été renversé par une voiture. Courageux et résilient, le petit chien a refusé d’abandonner et est en voie de guérison grâce à ses bienfaiteurs.

Niall Harbison, un défenseur des animaux, a créé l’association Happy Doggo en 2021 à Ko Samui en Thaïlande, avec pour but premier de nourrir et stériliser les chiens errants qui parcourent les terres thaïlandaises. Beaucoup de ces pauvres toutous ont besoin de soins, si bien que Niall a très vite décidé de faire bien plus pour les aider. Les prenant sous son aile, et à force de patience, de douceur et de résilience, avec son association, il sauve de nombreux chiens des rues.

« Un gentil inconnu a voulu aider. »

Parmi eux se trouve un chiot, prénommé Sunday, qui avait été renversé par une voiture. Gravement blessé, le pauvre petit avait été repéré par un bon samaritain qui a prévenu Happy Doggo . Dans une vidéo récemment publiée sur Instagram, et relayée par Parade Pets , Niall Harbison racontait l’histoire de Sunday. « Aucun chiot ne devrait avoir l'air aussi désespéré », souligne la légende. Sur la séquence, on peut voir Sunday, transporté dans une boîte par un membre de Happy Doggo . Souffrant de multiples blessures, le chiot nécessitait des soins d’urgence. « Il a été renversé par une voiture, abandonné, et son petit corps en a payé le prix », expliquait Harbison. « Quand il est arrivé, on pouvait voir la tristesse dans ses yeux, il avait l'air complètement brisé. »

À la clinique médicale de Happy Doggo , Sunday a été soigné d’une hernie douloureuse et d’une patte fracturée.

Un chien résilient

« Même en endurant la douleur des radiographies, en recevant son premier plâtre vert et en faisant face à une éventuelle opération chirurgicale, Sunday nous a montré le vrai sens de la résilience », déclarait Harbison dans sa publication. « Nous pensons que le petit bonhomme devra rester avec nous pendant environ un mois avant d'être complètement rétabli, et il essaie déjà de trouver ses marques, exhibant ses adorables chaussettes blanches alors qu'il fait ses premiers pas courageux vers la guérison. »

Et ni Harbison ni son équipe ne sont décidés à baisser les bras. Ensemble, ils ont bien l’intention d’aider Sunday à traverser cette difficile épreuve et à l’emmener vers la guérison totale. Le temps de sa convalescence, le chiot restera au sein de l’association, où il sera entouré d’amour et de patience et où on lui prodiguera tous les soins nécessaires.

« Nous lui montrerons ce qu'est vraiment l'amour pendant qu'il se remet », promettait Harbison dans son post. « Nous sommes là pour toi, Sunday. »