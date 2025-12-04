Un garçon au grand coeur décide d'offrir l'argent de son anniversaire au refuge local et rencontre les chiens qui y vivent

Le geste plein de bonté de Myles Murray, un jeune Ecossais, envers des chiens en détresse a profondément touché les bénévoles d’un refuge local. Son initiative, aussi simple que sincère, a apporté un bel élan d’espoir aux protecteurs des animaux de sa région.

On n’a pas forcément besoin d’attendre de devenir adulte pour être sensible à la cause animale. L’histoire de Myles Murray, rapportée par le Cumnock Chronicle ,en est la preuve. Ce garçon habitant Tarbolton, village du South Ayrshire dans le sud-ouest de l’Ecosse, s’est récemment signalé par un geste d’une grande noblesse à l’égard d’une association de protection animale de la région, rapportait Cumnock Chronicle.

Pour son anniversaire, Myles Murray s’est vu offrir une somme d’argent qu’il aurait pu dépenser à sa guise, en achetant toutes sortes de choses qu’un enfant de son âge désirerait. Au lieu de cela, il a préféré se servir de ce petit pécule pour contribuer à améliorer le quotidien de chiens en difficulté. Il a, en effet, décidé de faire don de l’argent au refuge Islay Dog Rescue basé à Cumnock, à une quinzaine de kilomètres de Tarbolton.



Islay Dog-Rescue / Facebook

Cette structure d’accueil compte, en grande partie, sur la solidarité du public et les campagnes de collecte de fonds pour assurer son fonctionnement et continuer de sauver autant de canidés en détresse que possible. Ce qu’a fait Myles Murray a donc été très apprécié par toute l’équipe de bénévoles qui y travaillent.

“Un visiteur très spécial“

Myles Murray s’est rendu au refuge, en compagnie de sa mère, pour remettre son cadeau en mains propres, mais aussi pour rencontrer les pensionnaires canins, notamment 2 chiens en situation de handicap : Agatha et Yanni.



Islay Dog-Rescue / Facebook

“Nous avons eu un visiteur très spécial aujourd’hui, peut-on lire sur la page Facebook d’Islay Dog Rescue. Myles Murray, originaire de Tarbolton, était en visite avec sa mère, Sarah-Jane. Myles a choisi d'économiser tout l'argent qu'il avait reçu pour son anniversaire car il voulait l'utiliser pour sauver des chiens.”

“Ce merveilleux jeune homme adore tous les animaux, et possède 2 chiens et un cheval”, poursuit l’auteur de la publication, qui a remercié le garçon et ajouté que cela a été “un honneur de [le] recevoir”.