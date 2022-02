La reine Elizabeth II a lancé son premier parfum pour chien !

Coastal Walks. C’est le nom que porte la nouvelle eau de Cologne pour chien qu'Elisabeth II commercialise à Sandringham House.

Connue pour son amour pour les chiens, la reine Elisabeth a la réputation de se soucier du bien-être de ses compagnons à 4 pattes, ainsi que de leur aspect. La souveraine britannique aime à ce que sa petite meute de quadrupèdes reste propre et présentable en toute circonstance.

C’est dans cette optique qu’elle vient de lancer un nouveau parfum pour chien baptisé « Coastal Walks » (promenades sur la côte). Une eau de Cologne spécialement formulée pour les canidés, à base d’hamamélis et d’huiles essentielles, rapportait Paris Match le mardi 22 février.

Le produit est proposé dans la boutique du domaine royal Sandringham House, situé dans le Norfolk dans l’Est de l’Angleterre. Il se présente sous la forme d’un flacon de 200 ml estampillé Sandringham Royal Estate, au tarif de 9,99 livres sterling, soit environ 12 euros.

« Inspirés par une passion commune pour la protection de notre environnement, nous avons collaboré avec Norfolk Natural Living pour créer notre Dog Cologne à seulement 16 kilomètres du domaine en utilisant uniquement les meilleurs ingrédients d’origine végétale », peut-on lire au dos dudit flacon.

Un parfum pour chien produit par une entreprise de la région

Coastal Walks est, en effet, fabriqué par une entreprise locale, qui conseille d’en pulvériser « une quantité généreuse » dans la main et de l’appliquer sur le poil du chien après bain et séchage. Les concepteurs de cette eau de Cologne canine promettent une odeur de pelage fraîche et agréable.

Elle vient s’ajouter à une série d’articles pour chien disponibles dans la boutique du domaine royal, comprenant notamment le shampoing Coastal Walks et des friandises.



On imagine que si Elisabeth II - qui se remet de la Covid - a donné son feu vert pour le lancement de ce parfum, c’est sans doute après l’avoir essayé sur ses propres chiens. Elle en élève 4 actuellement : un Dorgi (croisé Teckel / Welsh Corgi Pembroke) appelé Candy, 2 Corgis dont un répondant au nom de Muick, ainsi que le tout nouveau membre de la famille, une femelle Cocker Anglais championne de concours, Lissy.