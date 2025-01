Dès son arrivée en famille d'accueil, une chienne se blottit contre le Lévrier de sa bienfaitrice et noue instantanément un lien unique avec lui (vidéo)

L’adoption ou l’accueil temporaire d’un animal est une expérience inoubliable, qui change la vie. En Nouvelle-Zélande, une femme a ouvert les portes de sa maison et de son cœur à une chienne en manque d’amour. Très vite, la boule de poils a noué un lien spécial avec son Lévrier.

Les refuges débordent d’animaux en quête d’un foyer aimant. Quand ils trouvent leur âme sœur, ces adorables petites bêtes sont les plus heureuses au monde. Et quel bonheur pour les adoptants de les voir s’ouvrir et s’épanouir au fil des jours !

Sur le célèbre réseau social TikTok, une femme connue sous le pseudonyme @maiyamason s’est constitué famille d’accueil pour une chienne croisée Cavalier King Charles. Peu de temps après son arrivée, la boule de poils a noué une relation spéciale avec le Lévrier à la robe sombre de sa bienfaitrice, qui répond au nom de Louie.

© @maiyamason / TikTok (capture d'écran)

La chienne a trouvé sa famille pour la vie

Comme le révèle une vidéo relayée par le média Pet Helpful, l’heureuse mère d’accueil a découvert sa nouvelle protégée confortablement allongée dans un panier aux côtés de son toutou. Lors de son arrivée, la petite chienne s’est naturellement blottie contre Louie, pour le plus grand bonheur de @maiyamason.

Alors qu’elle était censée rester de manière temporaire dans ce foyer, il semble que la boule de poils a trouvé sa maison pour toujours. Émue par le beau lien qui s’est tissé entre les chiens, @maiyamason a décidé de l’adopter officiellement !

A lire aussi : Le bel hommage rendu par les pompiers à Ipso, chien de recherche partant à la retraite après 10 années de bons et loyaux services

Depuis sa mise en ligne le 25 décembre 2024, le clip a atteint près de 230 000 vues et plus de 36 000 mentions « j’aime ». « Ils se sont choisis », écrit une internaute, touchée par ces tendres images. « Les Lévriers sont les meilleurs », commente un autre utilisateur. « J’étais tellement heureuse quand tu as dit à la fin de la vidéo que tu l'avais adoptée », confie une dénommée Joanne.

La petite chienne et Louie étaient faits pour se rencontrer. Grâce à la belle action de @maiyamason, elle a une nouvelle maison, une nouvelle « maman » et un nouveau frère canin prêt à la suivre n’importe où !