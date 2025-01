L'année commence très bien pour la famille de 2 Patous mystérieusement disparus 11 jours plus tôt et ayant déclenché une forte mobilisation

Si 2024 a été tristement marquée par l’énigmatique disparition de ses 2 chiens, une famille de l’Allier a connu un début d’année 2025 bien plus réjouissant avec le retour du duo canin, retrouvé par un agriculteur. Pour leur propriétaire, tout semble accréditer la piste du vol : grillage découpé, restes de corde aux colliers…

Perle et Pick porteront désormais des colliers GPS. C’est l’une des mesures qu’envisage d’appliquer la maîtresse de ces 2 Chiens de montagne des Pyrénées après leur escapade de 11 jours ayant pris fin le 1er janvier 2025, rapportait France Bleu.

L’angoisse était insoutenable pour Aurélie Jozefowicz et sa famille, qui sont propriétaires du Château de la Bouchatte à Chazemais (03). Le soir du vendredi 20 décembre, ses enfants se chargeaient de ramener les chiens à la maison comme ils le faisaient d’habitude, mais Perle et son frère manquaient à l’appel.



chateaudelabouchatte / Instagram

Aurélie Jozefowicz a vite compris que quelque chose n’allait pas, d’autant plus que Pick et sa sœur « ne sont jamais sortis de notre propriété », explique-t-elle sur Instagram. Il était impensable que ces Patous s’éloignent du château et de « leurs trois moutons qu’ils chérissent comme leurs bébés », précise-t-elle auprès de France Bleu.

Elan de solidarité

En découvrant par la suite que le grillage avait été « soigneusement découpé », la mère de famille a définitivement écarté la thèse de la fugue.

Les recherches ont été lancées et la communauté locale s’est massivement mobilisée. Professionnels, habitants, mais aussi célébrités telles qu’Hélène Ségara ont apporté leur aide à Aurélie Jozefowicz. La chanteuse varoise, qui avait côtoyé Perle et Pick lorsqu’elle était venue en concert dans la région, a effectivement relayé l’appel à témoin émis sur les réseaux sociaux.

Les 2 canidés sont restés introuvables jusqu’au jour de l’An. A 9 heures hier, un agriculteur a, en effet, appelé Aurélie Jozefowicz pour lui annoncer qu’il venait de retrouver Perle et Pick sains et saufs. Leur propriétaire a laissé sa belle-fille s’occuper des nombreux visiteurs du château et s’est rendue sur les lieux. « Ils sont sales, mais en bonne santé », raconte-t-elle.

« Ils étaient retenus quelque part »

« C’est avec une immense joie que nous commençons cette nouvelle année par une excellente nouvelle », peut-on lire de sa part sur Instagram. Perle et Pick sont rentrés à la maison et se remettent de ces 11 jours chaotiques.

Leur humaine a constaté qu’ils avaient été nourris et qu’il y avait des traces de corde aux colliers. En outre, ils ont été retrouvés dans un secteur qui avait été inspecté lors des recherches. Ce sont autant d’éléments qui confortent sa suspicion d’un enlèvement. « Ils étaient retenus quelque part », estime-t-elle.