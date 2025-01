Un chien en deuil après le décès de son premier propriétaire noue un lien spécial avec sa nouvelle famille bluffée par « son intelligence émotionnelle » (vidéo)

Le 12 janvier 2025, le média Newsweek a consacré un article à un chien nommé Bosco, dont l’histoire a ému de nombreuses personnes. Après le décès de son propriétaire, le chien a attendu pendant 6 mois qu’une nouvelle famille lui ouvre les portes de son cœur pour toujours.

En découvrant sa photo sur les réseaux sociaux, la fille du foyer a supplié ses parents de prendre l’animal. « Quand nous l’avons ramené à la maison, il était ‘’sauvage’’ et je n’étais pas confiante, se souvient la maman, ma fille nous a suppliés de le garder. Environ une heure plus tard, ils se sont blottis l’un contre l’autre et ont regardé la télévision. C’est à ce moment-là que j’ai compris que nous ne pouvions pas le laisser partir. »

Le chien a noué un lien fort avec sa nouvelle famille

Sur leur compte TikTok @bosco.and.the.fam, les adoptants ont expliqué que leur compagnon à 4 pattes était « émotionnellement intelligent ». Il a notamment pris l’habitude de réconforter l’autre chienne du foyer, quand elle ne se sentait pas bien.

Quand celle-ci est morte et a rejoint le pont de l’arc-en-ciel, Bosco a pleuré sa disparition. « Il regardait ses photos et gémissait, signe qu’il se souvenait d’elle », peut-on lire. Il réagissait également aux pleurs du bébé.

© @bosco.and.the.fam / TikTok (capture d'écran)

Comme le précisent ses propriétaires, Bosco a toujours su comment intervenir immédiatement. Peu de temps après son adoption, il est devenu le roc de la famille. « L’avoir comme chien a été une bénédiction pour notre famille, surtout après la perte de notre chienne âgée Sophie à cause d'une insuffisance rénale, indique la maman, il nous a aidés en nous réconfortant durant ces moments. »

La vidéo publiée sur TikTok qui révèle les qualités de Bosco a atteint 29,2 millions de vues depuis sa mise en ligne, et 4,3 millions de mentions « j’aime ». « Il est tellement sensible et intelligent », écrit un internaute. « Oh mon Dieu, c'est un empathe », commente un autre. « Les humains sous-estiment les animaux », estime une dénommée Kari.

© @bosco.and.the.fam / TikTok (capture d'écran)