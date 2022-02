La reine Elizabeth rompt la longue tradition de Corgis en accueillant un Cocker Anglais

Habituée aux Welsh Corgi Pembrokes depuis des décennies, la reine Elisabeth II vient d’ouvrir les portes du Palais de Buckingham à un chien d’une autre race. Lissy, le nouveau membre de la famille, est une femelle Cocker Anglais.

Depuis les années 1940, la reine Elisabeth s’était toujours entourée de chiens et plus spécifiquement de Welsh Corgi Pembrokes et de croisés Corgis. D’après le Mirror, la souveraine britannique a rompu avec cette longue tradition en accueillant une chienne Cocker Anglais.

Cette dernière est âgée de 4 ans et s’appelle Lissy, qui est d’ailleurs le diminutif d’Elisabeth. Sur son pedigree, son nom officiel est Wolferton Drama.



Lissy rejoint ainsi la famille de canidés de la reine, constituée actuellement de Candy, un Dorgi (croisé Teckel / Welsh Corgi Pembroke) et de 2 autres Corgis, dont un répondant au nom de Muick. L’autre avait été offert à Elisabeth II par son fils le prince Andrew et les 2 filles de celui-ci, Eugenie et Beatrice d’York, après le décès d’un autre de ses chiens, Fergus.

Une championne rejoint la famille royale britannique

Lissy ne manque pas de charme avec sa belle robe rouge à marque blanche sur le poitrail, mais elle ne s’illustre pas que par sa beauté. Elle est aussi une championne, qui avait remporté en janvier dernier un concours canin réputé, la 91e édition du Kennel Club Cocker Spaniel Championship en l’occurrence.

L’animal est, par ailleurs, le premier chien leveur de gibier et broussailleur (« gundog » en anglais) à faire partie de la famille de la reine Elisabeth II, ainsi que le premier à s’être imposé dans une compétition canine.