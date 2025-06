Cette policière à la retraite se donne pour mission de démanteler l'élevage illégal d'où provenait son chiot décédé 3 jours après son arrivée

En Ecosse, une mère de famille pensait offrir un moment de bonheur à ses enfants en adoptant un chiot, mais ce qui devait être le début d’une belle aventure s’est transformé en cauchemar, révélant au passage l’horreur d’un élevage illégal et insalubre. Grâce à son témoignage, la responsable a été traduite en justice et sanctionnée.

Le mercredi 18 juin, une éleveuse de chiens a été condamnée par le tribunal de Kilmarnock à ne plus détenir d’animaux pendant 10 ans. A la tête d’un élevage illégal et insalubre à Stewarton dans l’East Ayrshire (Ecosse), elle a reconnu avoir commis des actes de cruauté et exercé sans autorisation, rapportait le Daily Record.

Une condamnation rendue possible par Elaine McArthur. C’est effectivement par cette mère de 2 enfants, récemment retraitée de la police, que tout avait commencé.



Habitant Kilmarnock, à une poignée de kilomètres de l’élevage, Elaine McArthur voulait offrir un chiot à ses jumeaux de 11 ans Amy et Jack à l’approche de Noël 2023. Le trio s’était rendu chez l’éleveuse en question, s’appelant Julie Taylor et étant âgée de 41 ans. Les enfants et leur mère étaient tombés sous le charme d’un petit Cockapoo (croisé Cocker Anglais / Caniche), qui était ainsi devenu le nouveau membre de la famille.

Peu après avoir découvert sa nouvelle maison, le chiot appelé Marley était tombé gravement malade. Il était atteint de parvovirose. Son décès était survenu au bout de 3 jours.



« Cette expérience a été très traumatisante pour nous tous et je ne la souhaite à personne, a confié Elaine McArthur. C'était une véritable épreuve pour la famille, et ces gens-là cherchaient à gagner de l'argent facilement. Amy a été profondément affectée. Elle ne voulait pas d'un autre chien, car elle avait le cœur brisé. »

19 autres victimes, 16 chiens sauvés

Ayant découvert que 19 autres personnes avaient été victimes de l’éleveuse, qui vendait des chiots malades, elle a décidé d’en informer la SPCA écossaise (SSPCA). Cette dernière a aussitôt ouvert une enquête. Une inspection effectuée sur les lieux a permis de constater que Julie Taylor détenait 16 chiens dans les toilettes de sa maison. La pièce était envahie par les déjections. Les canidés ont été saisis, et leur détentrice s’était vu remettre une convocation au tribunal.

« Le seul point positif que je puisse dire, et qui est aussi terrible, c'est que si je n'étais pas allée là-bas, le chiot serait peut-être mort seul dans ce qui était en fait une cage, subissant une disparition atroce, a déclaré Elaine McArthur à l’issu du procès. J'espère aussi que nous avons réussi à mettre ces gens en faillite, même si je suis certaine que ceux qui leur fournissent les chiots continueront d'exercer ailleurs. »