La reine Élisabeth II en deuil, elle pleure la perte de son chien Vulcan, après 13 ans de vie commune

Vulcan, l’un des 2 chiens de la reine Elisabeth II, est décédé il y a quelques semaines, d’après la presse britannique. Cela faisait 13 ans que ce croisé Teckel / Welsh Corgi Pembroke accompagnait la famille royale à Windsor.

La reine Elisabeth II a récemment perdu l’un des 2 derniers chiens qu’il lui restait, comme le rapporte le Daily Mail. Il s’agit de Vulcan, décédé récemment.

The Queen is left with just one pet dog as Vulcan the Dorgi dies https://t.co/9jDdjm92by pic.twitter.com/6mRduscCmk — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 3, 2020

On ne connaît pas l’âge exact du défunt canidé, mais on sait qu’il est présent aux côtés de la reine et de son époux le Duc D’Edimbourg depuis 2007. Il est donc âgé au moins de 13 ans. La cause de la mort du quadrupède n’a pas été révélée non plus.

Vulcan était un « Dorgi », autrement dit, un croisé Teckel / Welsh Corgi Pembroke. L’autre chien du couple royal, une femelle appelée Candy, appartient à la même race.

Couronnée depuis 68 ans, la reine Elisabeth II (94 ans) a toujours eu une grande passion pour les chiens. Elle a une affection particulière pour les Welsh Corgi Pembroke et les Welsh Corgi Cardigan. Les Corgis ont d’ailleurs fait partie de sa famille depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Willow était la dernière représentante de la race à avoir vécu à Windsor. Décédée en 2018 des suites d’un cancer, la chienne était la descendante (14e génération) de Susan, cette dernière ayant été offerte à Elisabeth II à l’occasion de son 18e anniversaire en 1944.

Au total, cette dernière a eu une trentaine de chiens pendant son règne, qui avait débuté le 2 juin 1953 après son couronnement à l’abbaye de Westminster.

A lire aussi : Après 18 années de loyauté envers sa famille, ce chien reçoit le plus émouvant des cadeaux d'adieu

La nouvelle du décès de Vulcan survient quelques semaines après celle de la mort de Lupo, le Cocker Anglais du prince William et de Kate Middleton. Le couple princier avait rendu un émouvant hommage à son chien sur Instagram.