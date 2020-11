Endeuillés, le Prince William et Kate Middleton rendent à hommage à leur chien Lupo

Lupo faisait partie de la famille princière depuis 9 ans. Le chien de Kate Middleton et du prince William s’est récemment éteint, comme l’a annoncé le couple via les réseaux sociaux. Le Cocker Anglais manquera terriblement aux duc et duchesse de Cambridge, ainsi qu’à leurs 3 enfants.

C’est une bien triste nouvelle que Kate Middleton et son mari le prince William ont partagée ce dimanche par l’intermédiaire de leur compte Instagram commun. Le couple a, en effet, annoncé que leur chien Lupo était décédé le weekend précédent, comme le rapporte le site ET.

Lupo, un Cocker Anglais à la robe noire, les accompagnait depuis 9 ans. Il était arrivé au sein de la famille depuis qu’il leur avait été offert peu avant Noël 2011. Il faisait partie d’une portée de chiots ayant vu le jour chez les parents de la duchesse de Cambridge, Michael et Carole Middleton.

Dans leur post Instagram « Duke and Duchess of Cambridge », le prince et son épouse ont accompagné la magnifique photo de leur défunt compagnon à 4 pattes, couché sur le sable, de la légende suivante : « Très tristement [nous annonçons que], notre cher chien Lupo est décédé le weekend dernier. Il était au cœur de notre famille au cours des 9 dernières années et il nous manquera énormément. – W & C. »

Le quadrupède était apparu dans plus d’une photo officielle du couple et leurs 3 enfants ; George, l’aîné âgé de 7 ans, Charlotte (5 ans) et le petit dernier, Louis, né en avril 2018.

A lire aussi : Abandonné puis secouru, ce chien voue un véritable culte à celui qui lui a tendu la main

Pour la petite histoire, c’était Lupo qui avait aidé le prince William et Kate Middleton à choisir un prénom pour leur premier fils. Ils avaient éparpillé sur le sol des morceaux de papier comprenant des propositions, et le Cocker Anglais s’était arrêté sur celui où figurait George.