La famille de Peggy la chienne et son amie pie a une excellente nouvelle à annoncer après leur séparation

Peggy la chienne et Molly la pie sont connues dans le monde entier en raison de l’amitié à la fois improbable et touchante qui les lie. En mars dernier, leur famille partageait la triste nouvelle de leur séparation suite à une décision des autorités. Près d’un mois plus tard, nouveau rebondissement dans cette affaire.

Peggy, femelle Staffordshire Bull Terrier, et Molly, une pie, sont d’inséparables amies depuis le sauvetage de l’oiseau en 2020 par Juliette Wells et Reece Mortensen, les propriétaires de la chienne.

Molly avait été découverte blessée et ne pouvait plus voler. Le couple l’avait hébergée dans sa maison du Queensland, en Australie, et soignée.

La pie avait recouvré la santé et sa capacité à s’envoler, mais elle préférait rester auprès de cette famille et surtout Peggy alors qu’elle était libre de s’en aller. Entre les 2 animaux, une grande complicité avait vu le jour et ne faisait que se renforcer de jour en jour.



Peggyandmolly / Instagram

Peggy et Molly avaient toutefois dû être séparées 4 ans après leur rencontre. Le 26 mars, Juliette Wells et Reece Mortensen annonçaient sur Instagram que, suite à une décision du ministère de l’Environnement de l’Etat du Queensland, ils avaient dû confier la pie au Département de la Science et de l’Innovation.

D’après le ministère, Molly avait été prélevée « illégalement » dans la nature et détenue « sans permis, licence ou autorité ». Elle devait être placée dans une structure spécialisée.

La situation avait provoqué un vif émoi parmi les nombreux admirateurs de cet adorable duo. Ce dernier a toutefois été reconstitué récemment, au grand bonheur de tous.

« Molly est à la maison ! »

Le lundi 15 avril, sur le compte Instagram consacré à la chienne et son amie ailée, le couple a partagé « la meilleure des nouvelles. Molly est à la maison ! ». Juliette Wells et Reece Mortensen se disent submergés par l’émotion après le retour de la pie.

A lire aussi : Libérer la parole des jeunes victimes, telle est la mission de Suki, cette chienne d'assistance judiciaire qui vient d'obtenir un statut officiel

Les retrouvailles ont eu lieu au Département de la Science et de l’Innovation le matin-même. A son arrivée chez elle, Molly a été joyeusement accueillie par Peggy et Ruby, l’autre chienne de la famille.

Celle-ci a adressé ses remerciements à toutes les personnes qui l’ont soutenue et ont contribué à cet heureux dénouement. « Nous espérons que la vie reprendra son cours normal très bientôt », conclut-elle dans le post.