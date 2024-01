L'acte courageux d'un chien apporte du réconfort à une mère de famille célibataire dont la maison est partie en fumée

Alors que les flammes gagnaient leur maison, un chien a fait ce qu’il fallait pour sortir son jeune maître de son sommeil et ainsi lui sauver la vie. Si l’habitation a été entièrement détruite par l’incendie, il n’y a eu aucune victime à déplorer et c’est grâce au courageux canidé. C’est d’ailleurs ce qui aide sa propriétaire à aller de l’avant malgré la catastrophe.

Le poil grisonnant, mais l’œil vif. Macho a beau être un chien sénior, il n’a rien perdu de son intelligence, ni de son caractère alerte. Son instinct de protection, qu’il exprime à l’égard de sa famille, n’a pas décliné non plus. Bien au contraire…



Lui et sa famille habitaient Safety Harbor dans l’ouest de la Floride (Etats-Unis). Sa propriétaire Nicole Evans est mère célibataire. Le soir du 31 décembre 2023, elle n’était pas chez elle ; elle avait laissé son fils adolescent prénommé Griffin à la maison en compagnie de Macho.

Le garçon s’était endormi et ne pouvait donc pas se rendre compte du danger qui le guettait. Un feu venait, en effet, de se déclarer au domicile. Macho, lui, s’en était aperçu et a commencé à s’agiter.

Il a secoué son ami humain pour tenter de le réveiller, mais sans résultat. Il s’est alors mis à le mordiller et a finalement réussi à l’extraire de son sommeil. Griffin a regardé autour de lui et a tout de suite compris qu’il n’y avait plus une minute à perdre. Lui et Macho devaient quitter les lieux s’ils voulaient survivre. Ce qu’ils se sont empressés de faire.

« La pire expérience de ma vie »

Entretemps, Nicole Evans a été jointe par téléphone et ainsi prévenue de ce qui se produisait chez elle. « C’était probablement la pire expérience de ma vie que de ne pas être avec la personne que j’aime le plus alors qu’il lui arrivait quelque chose contre lequel je ne pouvais rien faire », confie-t-elle à WFLA.

Elle habitait cette maison depuis plus de 20 ans. Cette dernière a été entièrement détruite par les flammes, mais son fils et leur brave chien pourront prendre un nouveau départ grâce au soutien de voisins et d’amis. Une cagnotte solidaire a été mise en ligne pour les aider à trouver un nouveau logement. Plusieurs milliers de dollars ont déjà été récoltés.



Tout ce qui est parti en fumée est remplaçable. Ce qui ne l’est pas, ce sont Griffin et Macho, qui sont toujours auprès d’elle grâce à ce dernier.

