Un couple endeuillé et cherchant un animal à "couvrir d'amour" est ému par l'histoire de ce chien découvert affamé en forêt

Après la solitude, la faim et la douleur, un chien a eu droit à un nouveau départ grâce à la personne qui l’a découvert dans les bois et à l’association l’ayant pris en charge. La vie de Fish n’a absolument rien à voir aujourd’hui avec ce qu’elle était avant son sauvetage.

Une personne qui se promenait dans la forêt, dans le district de North Okanagan en Colombie-Britannique (Canada), y avait fait une triste découverte en juillet 2023. Il s’agissait d’un chien mal en point, seul et cachectique.

L’animal en question est un croisé Labrador Retriever à la robe noire et âgé de 9 ans. Le bon samaritain avait réussi à gagner sa confiance pour l’emmener au refuge local, celui de la SPCA de Colombie-Britannique (BC SPCA) à Shuswap.

Le chien n’avait plus que « la peau sur les os et était couvert de plaies », d’après l’équipe de la BC SPCA. Il souffrait également de problèmes buccodentaires, entre dents cassées et infectées notamment.

Appelé Fish par ses bienfaiteurs, il avait été soumis à un régime alimentaire spécifique pour l’aider à regagner du poids et de la masse musculaire de manière progressive, sans bousculer son organisme.



BC SPCA

Ses plaies et ses dents ont été soignés durant les mois qui ont suivi. L’équipe du refuge s’est aussi employée à lui apporter autant d’attention et d’affection que possible.

En décembre, Fish était totalement rétabli et prêt pour l’adoption. Son récit avait attiré l’attention d’un couple de retraités endeuillés par la perte de leur chienne, Abby, survenue en juillet. Darlene et Tony étaient à la recherche d’un chien « à couvrir d’amour », indique ce dernier.

« Nous avions lu l’histoire de Fish et savions qu’il était notre chien », poursuit Tony. « Nous ne pouvions être plus heureux pour Fish, confie, pour sa part, Isabell Diederichs, responsable au refuge. C'est le plus affectueux des chiens. Il mérite le meilleur des foyers et il l’a maintenant ».

L’adoption a été officialisée peu avant les fêtes de fin d’année, rapporte CTV News. Le jour où le couple est venu chercher Fish, celui-ci a directement sauté à bord de leur camionnette. « Il n’a pas hésité un seul instant », raconte Tony.

« Faire de Fish le chien le plus heureux possible »

Le chien s’est rapidement adapté à son nouvel environnement et est devenu ami avec leur chat Ballou. C’est un grand bonheur pour ce dernier aussi, car la disparition de sa compagne canine l’avait énormément affecté, comme l’explique son propriétaire : « Abby lui manquait terriblement. Il adore passer du temps avec Fish et attend toujours impatiemment son retour de promenade. »

A lire aussi : Ce Golden Retriever refuse de quitter le parc de jeux et prend un malin plaisir à jouer avec la patience de sa maîtresse (vidéo)



BC SPCA

Fish affiche un comportement parfait, tant avec ses congénères qu’avec les humains et les autres animaux. Il profite d’agréables balades au bord du lac, ainsi que de la disponibilité et de la tendresse de ses maîtres.

« Nous voulons simplement faire de Fish le chien le plus heureux possible, dit Darlene. Nous sommes à la retraite, donc il y a toujours quelqu'un à la maison avec lui. Il obtient tout ce dont il a besoin. »