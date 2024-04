Des futurs grands-parents s’équipent d’une poupée très réaliste pour préparer leurs chiens à l’arrivée du bébé (vidéo)

Bobby et Danni Keane seront bientôt les grands-parents d’un nouveau-né qui devrait pointer le bout de son nez avant l’été. Puisqu’ils l’accueilleront parfois chez eux, ils ont décidé de préparer Annabelle et Norman à sa venue. Ces derniers, 2 American Bully, n’ont jamais rencontré d’enfants en bas-âge, alors leurs maîtres préfèrent les familiariser progressivement.

Ils ont confiance en leur canidé, généralement très doux, mais ne les ont jamais mis en face d'un bébé. De ce fait, ils ne savent pas comment ils pourraient réagir à ses mouvements, son odeur, ou encore à ses cris. De plus, ils ont de grands gabarits et peuvent parfois être brusques : « Assurer la sécurité de notre petit-enfant et veiller à ce que notre fille se sente à l'aise de l'amener chez nous est notre priorité numéro un » confiait le couple à Newsweek.

Annabelle and Norman / Facebook

Un entraînement réaliste

Pour cela, les époux se sont équipés d’une poupée d’entraînement. Dans un clip vidéo partagé sur TikTok, on voit Bobby porter le jouet dans ses bras. Lequel est en train de pleurer pour habituer les chiens aux cris. L’homme fait alors des allers-retours dans le salon, le berçant comme s’il s’agissait d’un vrai bébé. Annabelle et Norman sont assis sur 2 canapés. S’ils se comportent calmement, ils sont récompensés avec une friandise.

Annabelle reste très calme, tandis que Norman se montre un peu plus enthousiaste en voulant sauter sur Bobby. Lequel a indiqué dans la section des commentaires que son chien avait du mal à contenir ses émotions quand il entendait un bébé pleurer.

Des exercices réguliers

Bobby et Danni Keane ont commencé à entraîner leurs chiens pendant 15 minutes chaque jour, puis ont rallongé la durée des exercices. Désormais, ils prennent la poupée spontanément à n’importe quel moment de la journée pour les tester. Ils leur ont aussi appris à rester dans un coin quand la sonnette d’entrée retentit, ou encore à accepter la muselière.

Le couple est convaincu que son initiative sera bénéfique une fois l’enfant arrivé : « Nous ne saurons pas avec certitude tant que le bébé n'est pas là, mais nous pensons que cela va aider [...]. Nous pensons que tout entraînement, quel qu'il soit, permet aux chiens de mieux se comporter » déclarait-il. Annabelle et Norman font d’ailleurs des progrès encourageants qui laissent penser que tout se passera bien.