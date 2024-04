Piglet le célèbre chien sourd et muet vit une rencontre émouvante avec une "fan" qu'il a aidée à se ressaisir au moment où elle était au plus bas

Les héros ne portent pas tous des capes. Celui de Steph Bennett marche sur 4 pattes, ressemble à un porcelet, ne peut ni voir ni entendre, mais a un cœur gros comme ça ! Il s’agit de Piglet, canidé devenu célèbre sur les réseaux sociaux et dont la résilience inspire petits et grands.

Nous vous parlions de Piglet en 2021. Melissa Shapiro avait rencontré ce petit chien ressemblant à un jeune cochon en mars 2017. Cette vétérinaire originaire de Westport dans le Connecticut (Etats-Unis) et propriétaire de 6 autres canidés était tombée sous le charme de cette créature qui débordait d’affection et d’entrain malgré ses handicaps.

Piglet est, en effet, sourd et aveugle. Elle l’avait d’abord accueilli à titre provisoire avant de prendre la décision de l’adopter définitivement.

Il était ensuite devenu extrêmement populaire sur les réseaux sociaux. Figure centrale d’un programme éducatif baptisé « Piglet Mindset Educational Outreach Program », ayant inspiré la création d’une association (Piglet International) et un livre, il s’est mis à visiter les écoles pour montrer aux enfants qu’on pouvait tout à fait mener une vie heureuse malgré toutes les difficultés.

Les tout petits ne sont d’ailleurs pas les seuls à voir en Piglet une source de motivation pour aller de l’avant face aux aléas de la vie. Pour une dame de 56 ans ayant dû traverser une terrible épreuve, ce petit chien est tout bonnement un super-héros grâce auquel elle a réussi à remonter la pente.

« J'ai trouvé tellement d'inspiration dans la résilience de cette douce petite âme »

« J'ai eu un grave accident en décembre 2017, au cours duquel j'ai subi une lésion de la moelle épinière et une amputation du bras au-dessus du coude. Entre tant d'autres choses, on m'a dit que je ne marcherais peut-être plus jamais », raconte Steph Bennett à People.

L’hospitalisation avait duré 3 mois. Steph Bennett avait ensuite été transférée à un centre médicalisé où elle avait séjourné 7 mois. Elle se sentait seule et désespérée, jusqu’à tomber sur le compte Instagram consacré à Piglet. « À partir de ce moment-là, je suis devenue une grand fan autoproclamée. Porcinet m'a encouragée, avec son énergie positive, à m’extirper du fond d'un endroit très sombre, à me mettre dans un fauteuil roulant et à bouger mes jambes en montant et descendant les couloirs », dit-elle.

Elle avait ensuite commencé à envoyer des messages à Melissa Shapiro en 2021 pour lui parler de l’impact que Piglet avait sur son état d’esprit. « J'ai trouvé tellement d'inspiration dans la résilience de cette douce petite âme », poursuit-elle.

La rencontre

Les 2 femmes sont ainsi restées en contact jusqu’à cette rencontre organisée en mars 2024. Steph Bennett pouvait enfin voir son sauveur en chair et en os. Melissa Shapiro est arrivée avec ses 7 chiens, et Steph Bennett a pu faire leur connaissance à tour de rôle. Piglet était le dernier à venir la voir.



Melissa Shapiro, DVM

La maîtresse du petit chien l’avait prévenue qu’il était susceptible de réagir assez « froidement » dans un premier temps. Il lui arrivait de faire la fête à certaines personnes comme il pouvait rester distant. Avec Steph Bennett, la rencontre a été plus que joyeuse. « J'amène Piglet et il devient complètement fou […]. Il saute et remue la queue si vite qu'on ne peut même pas la voir. C'était incroyable », relate sa maîtresse.

Melissa Shapiro, DVM

Steph Bennett et son héros ont passé près d’une heure ensemble. Ces précieux instants, elle ne les oubliera jamais et sa reconnaissance à l’égard de Piglet et de son humaine est sans limite.



Melissa Shapiro, DVM