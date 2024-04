La trajectoire inattendue et inspirante de Rotton Weiler, passée de la décharge et la maladie à chienne de thérapie

Après un début de vie loin d’être idéal, Rotton Weiler a pu surmonter les obstacles les uns après les autres et consacre désormais son existence à embellir celle des autres. Elle le fait en tant que chienne de thérapie, aux côtés de celle qui a cru en elle dès le départ.

Lorsque l’on voit Rotton Weiler aujourd’hui, marchant avec calme à travers les couloirs d’un hôpital, arborant fièrement son harnais de chienne de thérapie et son badge officiel, on a du mal à croire qu’elle était au bord du précipice quelques années plus tôt. Sa vie ne faisait alors que commencer.



Croisée Rottweiler de 7 ans, Rotton Weiler avait vu le jour dans une décharge à Orrville, dans l’Etat de l’Alabama (Etats-Unis), au sein d’une portée de 8 chiots errants. Elle souffrait d’une multitude de problèmes de santé à cause desquels ses chances d’adoption paraissaient réduites, voire nulles.



C’était sans compter l’arrivée de Jennifer Tolbert, qui était tombée sous le charme de la jeune chienne et avait décelé en elle un potentiel intéressant. Une fois Rotton Weiler totalement rétablie et lorsqu’elle a fêté son premier anniversaire, sa maîtresse a eu l’idée de lui faire suivre une formation pour qu’elle devienne chienne de thérapie.



Un apprentissage qu’elle a brillamment effectué, et depuis, Rotton Weiler apporte réconfort, soutien et joie de vivre aux patients auxquels elle rend visite dans les hôpitaux.

Une fois par semaine, la chienne et son humaine se rendent à l’hôpital Jackson de Montgomery, toujours en Alabama, où les malades l’attendent impatiemment dans leurs chambres.



Une bouffée d’oxygène pour les patients

Sa présence leur fait énormément de bien, notamment ceux qui sont hospitalisés depuis longtemps. Jennifer Tolbert raconte à WAKA Action 8 News que, récemment, Rotton Weiler a rencontré une patiente elle-même propriétaire de chiens et qui était extrêmement triste car elle n’avait pas revu ces derniers depuis un certain temps. Quand la croisée Rottweiler s’est approchée d’elle, la dame « a souri, puis s’est mise à pleurer en l’étreignant ».



Rotton Weiler donne l’impression d’aimer ce travail, qu’elle réalise avec énormément de talent, de patience et de douceur. Ce bonheur qu’elle vit au quotidien, elle le doit à Jennifer Tolbert, qui a cru en elle alors que tout le monde la rejetait.

