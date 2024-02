Un chien disparaît lors d'une promenade et devient pour ceux qui le recherchent "une aiguille en mouvement dans une botte de foin"

Sur l’île de Man, située entre l’Angleterre et l’Irlande, un chien a été retrouvé sain et sauf après avoir survécu seul dans la nature pendant 29 jours, rapportait la BBC le jeudi 8 février.

Eddie, un croisé Border Collie de 10 ans, fait partie de la famille de Karen Christian depuis 6 ans. Auparavant, il avait été secouru en tant que chien errant en Roumanie. Il était « habitué à vivre dans la rue », raconte sa maîtresse.



Karen Christian / BBC

Le 9 janvier, le quadrupède était promené par un dog-sitter à Ramsey, ville située sur la côte nord-est de l’île et à une vingtaine de kilomètres du domicile de sa propriétaire, qui habite Onchan. Ce jour-là, il s’était échappé pendant la balade pour ne plus réapparaître.

Dès qu’elle l’a appris, Karen Christian s’est lancée à sa recherche et a multiplié les appels à témoin sur les réseaux sociaux. Pendant des semaines, elle était aux aguets, sortant de la maison en courant au moindre signalement pour aller le vérifier.

La communauté locale s’est mobilisée autour d’elle. Des bénévoles et des habitants ont relayé ses messages et un drone a survolé le secteur dans l’espoir de repérer le quadrupède.

Eddie restait toutefois introuvable. Pour sa maîtresse, c’était comme chercher « une aiguille en mouvement dans une botte de foin ». Jusqu’au soir du mercredi 7 février et ce énième témoignage faisant état de la présence du canidé à Gren Auldyn, à environ un kilomètre et demi du lieu de sa disparition. Cette fois-ci, la piste était concrète.

Il est monté dans la voiture « comme si de rien n’était »

Sans perdre un seul instant, Karen Christian s’est rendue à l’endroit indiqué et son ami à 4 pattes s’y trouvait effectivement. Elle l’a appelé par son nom et le chien a sauté dans le coffre de sa voiture, « comme si de rien n’était ». Sa propriétaire, elle, « tremblait et pleurait » tant elle était émue et soulagée.

Eddie a perdu du poids après ces 29 derniers jours passés en mode survie, mais il était en bonne santé. Karen Christian lui fait désormais porter un dispositif de suivi AirTag, en attendant de l’équiper d’un collier GPS.

Karen Christian / BBC

Elle remercie tous les membres de la communauté pour leur aide et leur soutien, car elle « ne l’aurait pas retrouvé sans ces témoignages ».