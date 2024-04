La vigilance nocturne d'un chien a permis à toute une famille d'échapper au pire de justesse lors d'une inondation

Alors que toute sa famille était endormie sans se douter que l’eau envahissait les lieux, Bud, lui, était totalement conscient du danger et a fait ce qu’il fallait pour sauver les siens. Ce chien s’est comporté en héros à un moment où ses humains, y compris des enfants, étaient exposés à plus d’un péril lié à l’inondation, à commencer par le risque d’électrocution.

Le fleuve Trinity et ses affluents étaient en crue, le lundi 29 avril, à cause des fortes pluies tombées sur le sud-est du Texas (Etats-Unis). Résultat, plus d’un comté était en proie aux inondations, dont celui de Polk.

C’est là, dans un hôtel de la ville de Livingston, que la vigilance et la bravoure d’un chien ont permis à sa famille d’échapper au pire, rapportait Click2Houston.



Click2Houston

Bud, ses maîtres Tina Kaspers et Dwayne Stuebe, ainsi que les enfants du couple dormaient dans l’une des chambres du Lonestar Inn comme ils le faisaient depuis 2 mois. A 2h30 du matin ce lundi, les parents ont été réveillés par le canidé qui était extrêmement agité et cherchait clairement à attirer leur attention sur quelque chose de grave.

« Quand il nous a réveillés, je lui ai d’abord demandé de se recoucher, puis [Tina] a dit quelque chose à propos [du chien], qu’il essayait de nous alerter », raconte le mari à Click2Houston.

En se levant, l’homme a constaté, horrifié, que la pièce était déjà dans 30 cm d’eau qui s’engouffrait par la porte. Le grand danger induit par l’eau qui continuait d’arriver était qu’un ou plusieurs membres de la famille soient électrocutés. « J'ai dû faire sortir mes enfants d'une manière ou d'une autre parce que je ne pensais qu'à l'eau, aux prises de courant, et puis les cadres de lit sont tous en métal », indique Tina Kaspers.

Tous indemnes grâce à Bud

Dwayne Stuebe s’est empressé d’évacuer les filles par la fenêtre, puis a forcé la porte pour permettre à sa femme et Bud de sortir à leur tour. Tina Kaspers n’était effectivement pas en mesure de passer par la fenêtre à cause d’une blessure au cou survenue quelques mois auparavant lors d’un accident de la route.



Click2Houston

Tous ont pu se mettre en sécurité à temps, grâce à Bud. La famille a perdu son véhicule et quasiment tous ses biens, mais elle est saine et sauve. Elle a rapidement trouvé un toit en attendant un relogement durable, la Croix Rouge Américaine ayant transformé un gymnase local en abri temporaire.



Click2Houston

Bud peut être fier de lui. Ses humains le sont, en tout cas.

A lire aussi : Sa maîtresse l'emmène sur son lieu de travail pour la première fois et ce Rottweiler passe la plus belle journée de sa vie (vidéo)



Click2Houston