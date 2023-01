La police fait remorquer une voiture pour secourir un chien s'étant faufilé dans son moteur pour se réchauffer

Au Canada, des policiers municipaux ont procédé au remorquage d’une voiture puis démonté certaines de ses parties pour porter secours à un petit chien caché dans le compartiment moteur. Un récit rapporté par CTV News.

Ce sauvetage a eu lieu le dimanche 11 décembre à Ottawa, dans la province de l’Ontario. On ignore si c’est le propriétaire du véhicule ou des passants qui s’en étaient rendu compte en premier, mais la police municipale avait été alertée au sujet d’un chien errant s’étant faufilé sous le capot.

Le quadrupède était visiblement à la recherche d’un endroit chaud, et le moteur lui fournissait cette précieuse chaleur tout en constituant toutefois un danger mortel pour lui.

Over the weekend, we received a call about a dog at large in the area of Moodie and Barnsdale. The dog had climbed into the engine of the caller’s car to keep warm. (1/3) #OttCity pic.twitter.com/5aYnjXM49T