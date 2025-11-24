Désormais trop âgé pour se lever tôt, cet adorable papy Husky refuse obstinément de se réveiller pour accompagner son maître au travail (vidéo)

Plus les années passent et plus il devient compliqué de pratiquer une activité physique régulière ou de se lever aux aurores pour aller travailler. Ce n’est en tout cas pas Brenin qui dira le contraire, lui qui refuse désormais de se lever avant 10h du matin ! Alors, lorsque son maître le réveille pour l’emmener au travail, le Husky de 13 ans traîne forcément la patte…

En vieillissant, les chiens sont comme les humains. Passé un certain âge, il devient plus compliqué de les encourager à courir, jouer, sauter ou même simplement… se réveiller ! Sorcha Elspeth, une jeune tatoueuse londonienne, en sait d’ailleurs quelque chose puisqu’elle vit avec 3 chiens séniors, dont un Husky de 13 ans prénommé Brenin et particulièrement fainéant. Interrogée par la rédaction du média Newsweek , la jeune femme est revenue sur le succès de l’une de ses dernières vidéos postée sur TikTok et montrant les difficultés du toutou à se lever pour accompagner son maître au travail. “De toute évidence, c’est maintenant un chien de compagnie à la retraite. Il est tellement important pour moi”, a-t-elle déclaré.

Dure vie

Il faut dire que, dans ses jeunes années, Brenin n’a pas chômé ! En effet, il a longtemps été chien de traîneau au sein d’un attelage finlandais avant de trouver refuge auprès de Sorcha et son petit ami. Aujourd’hui, le vieux sibérien aspire à une fin de vie tranquille et confortable et cela inclut le fait de ne pas se lever avant 10h du matin !

Sur la vidéo, qui a rencontré un franc succès auprès des internautes avec plus d’un million de vues, on peut voir Brenin couché sur son panier, les yeux mi-clos et la tête chancelante. Il peine d’ailleurs à lever les yeux vers sa maîtresse qui l'appelle et ne cesse de bailler… “Ce que je préfère, c’est voir mon Husky de 13 ans se réveiller lentement et ignorer mon petit ami qui doit l’emmener au travail à 7h30 du matin…”, a écrit la jeune femme en légende de la vidéo.

© @sorchaelspethtattoo / TikTok

Pas d’autre solution

Dans les commentaires, Sorcha a précisé que leur séparation ne durait que 2 jours par semaine et que Brenin passait ses journées à “dormir au soleil sur le bateau et à regarder les gens passer”. “Moi non plus je ne veux pas qu’il me quitte, mais il est rop poilu et puant pour un studio de tatouage”, a-t-elle conclu avec humour.

© @sorchaelspethtattoo / TikTok