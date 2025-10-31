Après avoir sauvé un chiot au coeur de la jungle à l'étranger, ils dépensent des milliers d'euros pour le ramener chez eux et lui offrir une nouvelle vie

Touchés par la détresse d’un jeune chien découvert dans des conditions extrêmes, 2 bénévoles britanniques ont chamboulé leurs plans pour lui offrir une nouvelle vie. Confrontés à de lourdes démarches administratives et de grosses dépenses, leur détermination sans faille force l’admiration.

Un couple d’Anglais a dépensé une petite fortune pour faire rapatrier un chiot secouru à des milliers de kilomètres de chez eux et lui offrir une nouvelle vie, rapporte la BBC .

Originaires de Peterborough en Angleterre, Kathryn Grace et son mari David Brudnell s’étaient rendus dans le Yucatan, au Mexique, pour faire du bénévolat dans un refuge pour animaux.

“Nos vies tournent autour de lui”

Un mois après leur arrivée, le propriétaire de la structure d’accueil a entendu des gémissements dans la jungle. David Brudnell est allé voir ce qui se passait et a découvert le jeune canidé en question, pris au piège au fond d’un trou.

Il ne s’est pas contenté de lui porter secours, puisque lui et sa femme ont décidé de l’adopter. Ils l’ont appelé Dennis. Depuis, “nos vies tournent autour de lui”, dit Kathryn Grace.



Kathryn Grace

Comme ils logeaient dans une toute petite maison, la proximité a fait qu’un lien très fort s’est rapidement créé entre le couple et le quadrupède de 3 mois.

“Nous ne pouvions pas rentrer en Angleterre sans lui”, indique sa maîtresse, mais la procédure pour le rapatriement a été longue et coûteuse. Il a fallu le vacciner, le soigner, réserver un vol et recourir aux services d’un “taxi pour animaux de compagnie” en France, pour transporter Dennis de Paris vers le nord du pays, avant de lui faire traverser la Manche.

L’ensemble leur a coûté 3000 livres sterling, soit près de 3500 euros.

Un environnement totalement différent

Tout s’est bien passé, et le chiot profite désormais de sa nouvelle vie à Peterborough. Il cohabite avec les 2 chats de ses maîtres. Il s’adapte progressivement à son nouvel environnement, bien différent de celui qu’il connaissait dans la jungle mexicaine.



Kathryn Grace

Dans le Yucatan, Kathryn Grace et David Brudnell évitaient de le laisser sortir pour ne pas l’exposer aux dangers : prédateurs, insectes venimeux, plantes toxiques… En Angleterre, il découvre les parcs et les espaces verts.

Ses propriétaires ont récemment recouru à un test ADN pour connaître son mélange de races. Ils ont été surpris par le résultat. Il s’est, en effet, avéré que Dennis est en partie un Bouvier Australien. “Avoir un Bouvier Australien en tant que premier chien, c'est comme avoir une Ferrari comme première voiture”, leur a dit l’éducatrice canine engagée pour travailler sur certains de ses problèmes comportementaux.