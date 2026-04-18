Abandonnée dans un parc avec ses croquettes, cette petite chienne se remet doucement de cette épreuve et cherche un foyer

Lola est une petite chienne qui a été abandonnée dans un parc avec un sac de croquettes, à la fin du mois de mars. À la suite d’un signalement, l’animal a été pris en charge par un refuge du comté d’Ingham aux États-Unis. Aujourd’hui entre de bonnes mains en famille d’accueil, la boule de poils se porte bien et attend d’être adoptée.

Le 28 mars, l’équipe du refuge animalier du comté d’Ingham a reçu l’appel d’une femme ayant trouvé une chienne abandonnée avec un sac de croquettes à Moores Park, à Lansing dans le Michigan.

« Elle habitait tout près et a appelé son mari pour lui parler de la chienne. Il a pris une photo de Lola près du sac, et lorsqu'elle a commencé à s'éloigner vers la route, il s’est inquiété pour sa sécurité, expliquent les bénévoles, c’est alors qu’il nous a contactés, et l'un de nos agents de la fourrière, Kasey Stewart, est intervenu et l'a emmenée en toute sécurité au refuge. »

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© Ingham County Animal Control and Shelter

Une chienne douce et affectueuse

Les bienfaiteurs de Lola, âgée d’environ 6 mois et en bonne santé, ignorent absolument tout de son passé, des raisons de son abandon et de la durée de son attente au parc, rapporte Newsweek.

« À son arrivée au refuge, elle était craintive, déboussolée et avait du mal à s'adapter, ce qui est fréquent chez les chiens confrontés à un environnement nouveau et stressant, souligne une porte-parole de l’établissement, mais une fois qu'elle s'est sentie en sécurité, sa personnalité s'est révélée. Elle est incroyablement douce et affectueuse, et elle se blottira volontiers sur vos genoux dès qu'elle vous fera confiance. »

Quelques jours après son sauvetage, l’association a partagé son histoire sur Facebook. De nombreux internautes ont exprimé leur soutien et leur affection pour la petite Lola. « Cela nous a rappelé avec force à quel point les gens se soucient des animaux, ajoute la porte-parole, ce genre de situation est plus fréquent qu’on ne le pense et concerne toutes sortes d’animaux. Nous sommes reconnaissants lorsqu’une histoire comme la sienne attire l’attention sur le problème dans son ensemble et permet de mieux comprendre le travail que font les refuges au quotidien. »

À l’heure actuelle, Lola est placée en foyer d’accueil, où elle s’est rapidement adaptée. Le refuge l’a fait stériliser le 8 avril et la propose à l’adoption. Si l’histoire de cette adorable chienne a commencé de façon déchirante, elle se termine sur une belle note d’espoir !

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