Les irrésistibles chamailleries de ces 2 Dobermanns sur la banquette arrière rappellent celles d’enfants pendant un trajet en voiture (vidéo)

2 Dobermanns au caractère bien trempé ont récemment offert une scène aussi cocasse qu’inattendue lors d’une virée en voiture. Cette altercation pleine de malice, filmée sur le vif, a amusé et attendri des millions d’internautes sur TikTok.

Les trajets en voiture en famille sont des moments précieux et autant d’occasions de créer de merveilleux souvenirs. Bien souvent, ils sont aussi le théâtre de disputes au sein de la fratrie. Ces petites chamailleries éclatent pour des motifs futiles, la plupart du temps. Ce qui a le don d’énerver les parents, mais aussi de les amuser un petit peu.

C’est précisément ce qu’a vécu la personne qui gère le compte TikTok “@caesar_cleopatra”, suivi par plus de 25 000 followers, à une exception près ; ce ne sont pas ses enfants qui se sont engagés dans une prise de bec, mais ses chiens.

Il s’agit de Cleopatra et Caesar, les 2 vedettes du compte TikTok en question. Tous 2 sont des Dobermanns. Les représentants de cette race ont davantage la réputation d’être forts physiquement, vigilants et courageux, mais ils peuvent aussi avoir ce petit côté enfantin par moments qui les rend particulièrement attachants. Le duo dont il s’agit ici ne fait pas exception.

Caesar et Cleopatra s’adorent, mais ils aiment bien se taquiner de temps à autre. Cette fois-ci, sur la banquette arrière du véhicule, la chienne était manifestement mécontente de voir son congénère s’installer à “sa” place et avait bien l’intention de le lui faire savoir. Elle estimait être dans son bon droit et était prête à tout pour récupérer son dû.



@caesar_cleopatra / TikTok

Le dernier mot est revenu à Cleopatra

Caesar venait de franchir le Rubicon et ne comptait pas se laisser faire non plus. Il a toutefois dû s’avouer vaincu au final malgré sa résistance. La détermination de Cleopatra a prévalu. Comme dans la légende de la reine d’Egypte dont elle porte le nom, elle n’a pas eu besoin de livrer une longue bataille pour triompher.

Leur maîtresse a eu la bonne idée de filmer cette scène et de partager la vidéo sur TikTok, où elle a généré 3,2 millions de vues. Une séquence que relaie d’ailleurs PetHelpful et que voici :

A lire aussi : Une chienne déprimée depuis l’hospitalisation de son chiot est autorisée à lui rendre visite, pour son plus grand bonheur (vidéo)