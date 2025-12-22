Frappé à la tête parce qu'il essayait de survivre, ce chiot rêve de caresses et d'une famille aimante

Little Jack n’avait que 2 mois, quand il a été trouvé en état de choc dans la rue. Le chiot avait reçu un coup sur la tête, parce qu’il cherchait simplement de la nourriture pour survivre. À la suite de son sauvetage, le jeune chien a bénéficié de nombreux soins et cherche désormais les adoptants de ses rêves.

Considéré comme « un amour » par ses bienfaiteurs qui l’adorent, Little Jack a une bouille à croquer. Mais ses jolies prunelles innocentes et empreintes de pureté ont déjà vu le pire visage de l’être humain.

JACK Âge : 6 mois Localisation : Senonches (28250) Association : L'Homme et son Chien Rencontrer JACK

Comme le rapporte l’association L’Homme et son Chien sur Animaux.fr, le chiot errait en état de choc sur une route tunisienne, alors qu’il était âgé de 2 mois seulement. Si certaines personnes craquent facilement pour les petites boules de poils en son genre et leur offrent de nombreux câlins, d’autres sont gangrénées par la méchanceté et préfèrent user de violence à leur égard.

L’animal, baptisé Little Jack par ses sauveurs, avait reçu « un grand coup sur son tout petit crâne de bébé […] juste parce qu’il cherchait un peu de quoi survivre ». Heureusement, il a croisé le chemin d’une âme bienveillante, qui lui a promis un avenir meilleur.

© L'Homme et son Chien / Animaux.fr

Un petit battant

« Une protectrice s’est arrêtée et l’a conduit dans une clinique vétérinaire, déclare L’Homme et son Chien, il respirait mal… Des caillots de sang obstruaient ses narines… » À la suite du choc subi à la tête, Little Jack a souffert d’une atteinte de la cornée et d’une inflammation de l’uvée (uvéite).

© L'Homme et son Chien / Animaux.fr

« Le vétérinaire a pratiqué une tarsorraphie, explique l’association, cela consiste à coudre ses paupières pour fermer son œil en espérant une cicatrisation de sa cornée. » Mais ce n’est pas tout. Le chiot se battait également contre la teigne. Quant à son corps frêle, il constituait un véritable terrain de jeux pour les puces et les tiques.

Rassurez-vous, ses anges gardiens lui ont apporté tous les soins nécessaires à son bon rétablissement. Aujourd’hui, « Little Jack va bien ».

© L'Homme et son Chien / Animaux.fr

Little Jack est adoptable en France

Âgé d’environ 6 mois et demi à présent, le jeune chien devrait atteindre 15 kg à l’âge adulte, selon ses bienfaiteurs. Disponible à l’adoption en France, « il pourra quitter la Tunisie à partir du 11 janvier » 2026. L’association s’occupera de son identification, de ses vaccins et de sa castration pour son rapatriement.

Little Jack a vécu des épreuves terribles dès son plus jeune âge. Il mérite un foyer aimant et responsable, qui lui fera oublier les horreurs du passé. Une famille ne serait-elle pas le plus beau des cadeaux pour bien commencer la nouvelle année ?

© L'Homme et son Chien / Animaux.fr

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association l’Homme et son Chien sur l’annonce Animaux.fr de Little Jack.