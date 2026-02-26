Cette chienne de sauvetage qui n’osait même pas franchir le seuil de sa nouvelle maison est maintenant la première à profiter du canapé (vidéo)

Cette chienne qui n’avait même pas de nom a vécu durant des mois dans un enclos extérieur. Adoptée par une famille bienveillante et un fidèle compagnon canin, son arrivée a nécessité une période d’adaptation. Aujourd’hui tout va pour le mieux pour celle que l’on appelle Dottie.

L’arrivée dans une nouvelle maison est toujours difficile. Elle l’est d’autant plus pour les chiens de refuge qui n’ont parfois jamais fait l’expérience d’un foyer familial. La transition a été perturbante pour Dottie, qui ne connaissait rien du confort d’un canapé, de la joie d’une autre compagnie canine ou des caresses d’un gentil être humain.

Accompagner la nouveauté

Les nouveaux propriétaires de Dottie, racontait Parade Pets, ont fait au mieux pour accompagner leur chienne. Au départ, elle ne voulait pas rentrer dans la maison et s’isolait dans un coin du jardin. Elle avait peur des escaliers, et tous les meubles l’impressionnaient, de même que les portes.

Récompensée pour ces efforts, mêmes les plus minimes, Dottie a reçu des friandises et beaucoup de tendresse durant plusieurs semaines. Même si elle est toujours en phase d’adaptation, ses progrès sont impressionnants.

Quand le temps fait son œuvre

Il n’y a pas de secret pour parvenir à dépasser la période d’anxiété du début. Dans le cas de Dottie, c’est la patience qui a permis à la chienne d’avancer, et de forger, progressivement un lien de confiance.

Durant ces étapes, elle a été parfaitement accompagnée par l’autre chien de la maison, qui a su accueillir et consoler la détresse de sa nouvelle petite sœur.

« Une fin heureuse »

Ce sont les internautes qui sont les premiers, après les propriétaires, a remarqué la transformation de Dottie. Une vidéo partagée sur TikTok illustre à merveille la transition. Comme paralysée par la peur sur les premières images, la chienne s’ouvre peu à peu au monde jusqu’à devenir une vraie pile électrique qui court dans le jardin. Elle n’oublie pas pour autant de se reposer sur le canapé, un meuble qui semble beaucoup lui plaire, au même titre que son collègue canin.

Les internautes adressent leurs meilleurs vœux à la famille : « Profitez de votre vie ensemble », peut-on lire dans les commentaires.

« Des attentes réalistes »

De nombreux propriétaires peuvent être tentés, lors de l’adoption d’un nouveau compagnon, d’aller plus vite que la musique. Pour aller de l’avant aux côtés d’un animal angoissé lors d’un changement de vie tel qu’une installation dans sa future maison, les éducateurs et comportementalistes recommandent de suivre la règle « 3-3-3 ».

Il s’agit de comprendre qu’un chien aura généralement besoin de 3 jours pour sortir de son inhibition première. Au bout de 3 semaines, il commencera doucement, mais sûrement, à intégrer la routine. Enfin, les 3 mois est un dernier cap qui marque la consolidation du lien de confiance.