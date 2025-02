D’adorables chiots rendent visite à des joueurs de hockey qui tombent sous leur charme (vidéo)

Il y a peu, l’association Canine Companions Rescue Center, située dans le Michigan, a décidé de faire une intervention publique à l’occasion d’un entraînement de hockey sur glace. À la fin de l’entraînement, plusieurs chiots ont ainsi été autorisés à aller au contact des jeunes joueurs de l’Université du Michigan. Rapidement, ces derniers ont tout arrêté pour aller faire des caresses et des câlins aux adorables nouveaux venus. Sur le compte Instagram de mlivenews, une vidéo a été postée le 8 janvier dernier. On y voit les joueurs et les chiots en interaction.

Des joueurs aux petits soins

“Les chiots rescapés ont fait fondre le cœur de certains joueurs de hockey du Michigan. Les chiens du Centre de sauvetage Canine Companions se sont joints aux joueurs sur la glace à la fin de l'entraînement. Les organisateurs de l'événement ont déclaré que les chiots ont été manipulés avec soin et sont restés sur la glace pendant un minimum de temps. L'équipe et les manieurs portaient des vestes pour les tenir au chaud”, peut-on lire en légende de la vidéo. Sur la séquence repartagée par le média PetHelpful, on peut en effet voir certains chiots qui ont l’air frigorifiés. Heureusement, les jeunes hommes se montrent adorables avec les boules de poils et n’hésitent pas à les prendre dans leurs bras afin de les préserver du froid. D’autres tentent d’initier de douces séances de jeu avec leurs palets tandis que certains prennent plein de photos. Tout le monde a l’air heureux et sous le charme !

© @mlivenews / Instagram

Dans les commentaires, les internautes aussi n’ont pas manqué d’exprimer leur admiration. “Voilà des gros durs qui traitent les chiots avec tant de douceur…" s’est exclamé l’un d’entre eux tandis qu’un autre, tout aussi émerveillé, a ajouté : “Mais regardez ces gros gars qui fondent à la vue de ces boules de poils !”

Il ne fait aucun doute que ces petits invités ont fait de l’effet !