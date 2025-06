Cette petite femelle Labrador découvre l’eau pour la première fois et sa joie est adorable (vidéo)

On l’oublie trop souvent mais les Labradors sont en vérité des excellents chiens de travail qui ont besoin d’être dépensés quotidiennement au même titre que les Husky ou les Malinois. Initialement conçus pour la chasse, ils sont devenus experts dans l’art de rapporter les petits gibiers et notamment les gibiers d’eau. Ce sont donc d’excellents chasseurs ! Du haut de son très jeune âge, Miss Monday ne fait pas exception à la règle… Souvenez-vous, en juillet 2024, Woopets vous dévoilait une vidéo absolument adorable dans laquelle on pouvait voir un chiot Labrador faire ses premiers pas dans l’eau : il s’agissait de Miss Monday. Postée sur le compte Instagram de l’élevage d’origine, la vidéo a été visionnée presque 20 millions de fois et likée 607 700 fois ! Elle a également été relayée par le média Parade Pets.

Une capacité “innée”

Sur la séquence, on aperçoit la petite chienne en train de patauger dans un lac pour la toute première fois de sa vie. Sans se poser la moindre question, elle court, plonge et nage comme si elle était dans un élément naturel. “Les Labradors ont une capacité à nager qui est innée et incroyable. Tous les chiens le font. Mais eux, en plus, ils adorent l'eau. Miss Monday ne fait pas exception ! Elle a sauté dedans pour la toute première fois… Elle voulait être avec nous et nous étions dans l'eau, alors c’est naturellement qu’elle est venue vers nous”, peut-on lire en légende de la vidéo.

© happiestlabrador / Instagram

Une journée d’éclate

Sur la séquence, on peut voir la petite femelle aller et venir dans l’eau avec enthousiasme. Elle se précipite dans l’eau pour se réfugier dans les bras de ses frères et sœurs humains puis ressort jouer dans le sable sous l'œil attendri de sa famille. “Monday s'amuse tout autant à jouer dans le sable (et à essayer de le manger), comme vous pouvez le voir sur son visage couvert de sable à la fin de la vidéo”, conclut la légende avec humour.

Dans les commentaires, les internautes ont été nombreux à succomber au charme de la petite Monday. “Mon dieu mais elle est tellement adorable !”, s’est exclamé un dénommé Dan avec tendresse.

© happiestlabrador / Instagram