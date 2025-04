Le rituel matinal d'une chienne aveugle consistant à jouer avec un ballon de basket est un message fort d'espoir et de résilience (vidéo)

Vivre avec un chien, c’est l’assurance de recevoir des leçons de vie toutes plus puissantes et précieuses les unes que les autres. Il nous apprend notamment que nous pouvons être heureux et épanouis malgré toutes les difficultés, y compris le handicap. Il suffit de voir Eva à l’œuvre pour le comprendre. Cette chienne aveugle est caractérisée par une joie de vivre exceptionnelle, qui s’exprime notamment lorsqu’elle joue au ballon.

Eva est une chienne Léopard Catahoula. Il s’agit d’une race canine non reconnue par la FCI (Fédération Cynologique Internationale) et ayant été développée aux Etats-Unis, en particulier dans l’Etat de la Louisiane.

Ses représentants sont décrits comme étant énergiques et dynamiques, et ces caractéristiques sont bien présentes chez Eva. Elle ne manque pas d’entrain malgré son handicap. Cette chienne s’est, en effet, vu retirer les 2 yeux à cause d’une maladie. Elle souffrait d’un glaucome et les vétérinaires n’ont eu d’autre choix que d’extraire ses globes oculaires pour la sauver.

Eva est donc une chienne aveugle qui déborde d’enthousiasme, et sa bonne humeur déteint sur tous ceux qu’elle côtoie, à commencer par les membres de sa famille.

Ces derniers ont la chance d’être témoins de son adorable rituel quotidien. Ils ont d’ailleurs eu la bonne idée de le filmer pour partager leur bonheur avec les internautes.

Tous les matins, Eva prend son ballon de basket et s’amuse à le faire rouler à travers le jardin. Elle le fait d’ailleurs en ayant une balle de tennis ou un jouet dans la bouche.



@evasblindadventures / TikTok

Talent et résilience

C’est ce que l’on peut voir dans une vidéo mise en ligne sur le compte TikTok qui lui est dédié, « @evasblindadventures », et que suivent plus d’un millier de followers. Voici la séquence en question, qui a été postée le 25 mars 2025 et que relaie PetHelpful :

A lire aussi : Un chien découvert quasi chauve et ensanglanté connaît une "vie remplie d'amour et de joie" auprès d'une femme au grand coeur

De nombreux internautes admiratifs et touchés se sont exprimés en commentaires. « Elle vit la vie avec tant de joie », a ainsi écrit April. « Regardez son talent ! Les Lakers devraient peut-être la contacter », a réagi RescuedByDogs en faisant référence à la célèbre équipe de basket de Los Angeles. « La chienne n'est pas aveugle. Elle utilise ses autres sens pour combler [la cécité] et ça a l'air de fonctionner. Vas-y, ma fille ! », a commenté, quant à elle, annasnewchapter.