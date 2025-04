Admiré pour son autorité, ce Berger Allemand révèle une facette inconnue quand des poussins sautillent autour de lui

Avec 7 Bergers Allemands à la maison, le moins que l’on puisse dire, c’est que Tonya Monroe se sent en sécurité. On imagine aussi qu’elle n’a jamais le temps de s’ennuyer avec eux, entre les brossages, les repas et les promenades notamment. Elle ne manque certainement pas non plus d’occasions de s’émerveiller, surtout lorsque l’on sait que l’un de ces chiens, qui s’appelle Max, devient tout chose dès qu’il a des poussins sous les yeux.