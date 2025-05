Une quinzaine de joyeux Labradors apprenant le métier de chien guide d'aveugle prennent d'assaut un aéroport au grand bonheur des passagers

A l’aéroport régional de San Luis Obispo, à 300 kilomètres au nord-ouest de Los Angeles en Californie (Etats-Unis), les passagers et les visiteurs ont eu droit à une très agréable surprise le samedi 3 mai 2025. Sous leurs yeux émerveillés et amusés défilaient, en effet, 15 chiens qui remuaient joyeusement la queue, tenus en laisse par leurs tuteurs bénévoles et éducateurs.

Ces canidés sont tous des Labrador Retrievers destinés à devenir des chiens guides pour des personnes atteintes de cécité totale ou partielle, rapportait KSBY le dimanche 4 mai. Ils sont formés par l’association Guide Dogs for the Blind (GDB).



Une fois leur apprentissage terminé, ces quadrupèdes aux pelages sable et noir seront attribués à des aveugles et malvoyants pour les aider au quotidien et leur permettre d’être plus autonomes.

Ledit apprentissage comprenait donc un passage à l’aéroport, lieu idéal en raison des nombreuses personnes qui s’y trouvent et l’agitation qui peut y régner aux heures de grande fréquentation.



Une immersion en conditions réelles pour mieux accompagner les voyageurs de demain

Les futurs chiens guides y ont passé toute l’après-midi et ont pu y découvrir les différents espaces. Cela allait de la fille d’attente à la billetterie au contrôle par les agents de la TSA (Transportation Security Administration - l'agence nationale américaine de sécurité dans les transports), en passant par l’embarquement et l’enregistrement.



Les Labradors ont même pu monter à bord d’un avion de la compagnie Alaska Airlines pour une expérience complète.



Ils ont ainsi pu se familiariser avec les spécificités de cet environnement unique, entre les bruits, les odeurs, etc.

Les chiens et leurs accompagnants bénévoles sont venus de plusieurs centres de Guide Dogs for the Blind basés dans le centre et le sud de la Californie. Depuis sa fondation en 1942, l’association a formé plus de 16 000 chiens guides et équipes de tuteurs / éducateurs.

« Ces événements interactifs de formation de chiens guides offrent une opportunité incroyable aux chiens de GDB d'apprendre à voyager en avion et à nos employés d'en savoir davantage sur les besoins de voyage des personnes aveugles ou malvoyantes », a déclaré John Wishmeyer, responsable chez Alaska Airlines à l’aéroport de San Luis Obispo, dans un communiqué de presse.

