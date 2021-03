La famille de ce chien déménage et le laisse sur le porche. Il les attend sans bouger pendant des semaines

Cupid a passé des semaines à attendre le retour de ses maîtres, mais ceux-ci ne sont jamais réapparus. Ils ont déménagé en laissant leur chien sur place. Heureusement, les voisins ont fini par s’en apercevoir et ont contacté une association.

Les chiens ont une formidable capacité d’adaptation qui leur permet, quand on leur donne le temps, de s’acclimater à tout type de situation. C’est ce que l’on observe notamment après un déménagement. Ils finissent par trouver leurs marques dans leur nouvel habitat et reprennent le cours de leur vie le plus normalement du monde.

Déménager n’est donc pas un gros problème pour nos amis à 4 pattes, et ce n’est surtout pas un prétexte pour s’en séparer. Malheureusement, de trop nombreux animaux de compagnie sont encore abandonnés quand leurs familles déménagent. C’est ce qui est arrivé à Cupid, comme le raconte Fascinating Things.

Ses propriétaires ont quitté leur ancien domicile en Pennsylvanie sans l’emmener avec eux. Lui l’ignorait. Il passait ses journées et ses nuits sous le porche de la maison désertée par ses maîtres, pensant qu’ils finiraient par revenir.

Des semaines se sont ainsi écoulées, jusqu’à ce que des voisins s’en rendent compte et contactent Janine Guido, fondatrice du refuge Speranza Animal Rescue à Mechanicsburg.

« Il est venu vers moi, s'est assis et m'a laissé l'attacher »

Quand elle est arrivée sur les lieux, l’animal affamé fouillait dans les poubelles pour trouver de quoi se nourrir. Elle a tenté de s’en approcher, mais le quadrupède apeuré s’est mis à gratter la porte d’entrée verrouillée, espérant se réfugier à l’intérieur.

Janine Guido a essayé de gagner sa confiance pendant une bonne demi-heure. Il a même refusé les friandises qu’elle lui a offertes. Puis elle s’est mise à lui parler, lui disant que tout allait bien se passer. Et comme par magie, l’attitude de Cupid a totalement changé dès qu’il a entendu ces mots. « Cela semble idiot, mais je jure que je savais ce que je disais », assure la bénévole. « Il est venu vers moi, s'est assis et m'a laissé l'attacher », poursuit-elle.

Ce chien amical et d’une extrême douceur a charmé tout le monde au refuge. Il était encore un peu perdu, mais ravi de rencontrer chaque personne venant vers lui.

Cupid aura encore quelques rendez-vous chez le vétérinaire, avant de pouvoir être proposé à l’adoption.