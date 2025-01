Offerte comme cadeau à Noël, cette petite chienne abandonnée doit trouver une nouvelle famille

Nanna méritait de vivre un merveilleux premier Noël, dans une famille aimante et bienveillante. Au lieu de cela, elle a été offerte comme cadeau, puis finalement abandonnée quelques jours plus tard. En effet, les autres chien du foyer n’ont pas voulu l’accepter immédiatement et la situation était “ingérable” selon les dires de ses maîtres. Ces derniers ont alors contacté la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) afin de leur déposer Nanna. Transférée au refuge Mount Noddy Animal Center, la petite Border Collie de 10 semaines est désormais à la recherche de sa véritable famille pour la vie.

Un animal n’est pas un cadeau

Dans un communiqué de presse relayé par Newsweek, la RSPCA tente de sensibiliser l’opinion publique sur l’achat d’animaux à l’approche de Noël. “Nous vous invitons à ne pas offrir d'animaux à votre famille et à vos amis comme cadeaux de Noël et à ne choisir d’accueillir un animal que si vous êtes prêt à vous engager à long terme”, alertent-ils. Tous les ans, on peut lire de nombreux articles et de nombreuses publications sur les réseaux sociaux qui vont en ce sens et pourtant, chaque année, des milliers d’animaux sont offerts à Noël puis finalement abandonnés…

Dans une publication postée sur TikTok et sur Facebook, l’association a posté quelques photos de Nanna. Tenue dans les bras d’une bénévole, la petite chienne adresse un regard plein de désespoir à la caméra. Ses grands yeux noirs semblent implorer l’objectif. “Ceci est le visage d’un cadeau de Noël non désiré. (...) Choisir d'avoir un animal de compagnie n'est pas une décision à prendre à la légère et n'est surtout pas une décision qui doit être prise au nom des autres. S'il vous plaît, pensez à Nanna et n'offrez pas d'animaux à votre famille ou à vos amis pour Noël”, peut-on lire en légende.

Visionné plus de 127 000 fois, la publication a également suscité de nombreux commentaires. Les internautes se sont en effet montrés excédés et choqués par la situation de Nanna. “C'est ignoble la façon dont les gens traitent les animaux comme s'ils n'étaient rien. Ils ont aussi un cœur et des sentiments, tout comme certains humains. Elle est si jolie mais a l'air si triste. J'espère qu'elle aura de la chance et qu'elle trouvera un foyer aimant”, a déploré l'un d'entre eux. En attendant de trouver sa vraie famille, Nanna est au chaud, dans une famille d'accueil.