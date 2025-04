En visitant un refuge par hasard, elle tombe nez à nez avec son chien disparu qui l'attendait là depuis un an

Parfois, le hasard vient se mêler à notre quotidien au moment où on s’y attend le moins. Alors qu’elle visitait un refuge local situé non loin de chez elle, Jade a croisé le regard d’un Berger Allemand particulier… Immédiatement son cœur a cessé de battre. Le canidé ressemblait comme 2 gouttes d’eau à son propre chien, disparu mystérieusement depuis un an !

Résignée depuis la disparition de son chien Smokey, un an auparavant, Jade avait définitivement fait une croix sur son meilleur ami. Pourtant, il y a peu, le destin a décidé de les réunir d’une façon très étonnante. Alors qu’elle était en avance pour aller chercher ses enfants à l’école, la mère de famille a décidé d’aller faire un tour au refuge local afin de rencontrer les animaux disponibles à l’adoption. C’est alors qu’elle est tombée sur un Berger Allemand prénommé Shiloh… Immédiatement, elle a su qu’elle se trouvait en réalité en face de Smokey, son chien disparu.

© Union County Animal Services, NC / Facebook

Des retrouvailles inattendues

Sans perdre une seconde, Jade a appelé les employés de la structure d’accueil et leur a montré des dizaines de photos de son chien. Tous n’ont pu que constater qu’il s’agissait en effet du même individu. Très émue, Jade a alors pu récupérer Smokey et la puce de ce dernier a évidemment été mise à jour pour éviter tout autre problème à l’avenir. Ces retrouvailles, joyeuses et émouvantes, ont été relatées par le média WSPA et ont conquis de nombreux internautes. Sur leur compte Facebook, les services animaliers du comté d’Union sont eux aussi revenus sur cette histoire surprenante. “Nous ne pourrions pas être plus heureux pour Jade et Smokey et nous sommes ravis d'avoir contribué à les réunir”, peut-on lire sur leur publication dédiée.

La fin d’un calvaire

On ignore encore dans quelles circonstances Smokey avait disparu il y a un an. Aucune précision n’a non plus été apportée concernant les démarches mises en place par Jade pour retrouver son chien et la façon dont il a été apporté au refuge. Cependant, il ne fait aucun doute que la jeune femme a été très touchée par cette disparition, en témoigne la joie avec laquelle elle a retrouvé sa boule de poils. On imagine également la joie avec laquelle les enfants de Jade ont, eux aussi, accueilli Smokey. De retour chez lui après cette longue et difficile période d’absence, le Berger Allemand va désormais être choyé et surveillé de près afin qu’une telle catastrophe n’arrive plus !