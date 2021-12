L'I-CAD lance son premier calendrier de l'Avent pour gâter les propriétaires et leurs animaux

Tic tac... Noël avance à grands pas. Cette année, l'I-CAD organise un calendrier de l'Avent à destination des propriétaires d'animaux. Une cascade miroitante de cadeaux est en vue !

Les fêtes de fin d'année approchent, les derniers lambeaux de l'automne seront bientôt recouverts par le pâle manteau de l'hiver. Les premières décorations bariolées commencent à apparaître dans les rues et les maisons, et nombreux sont ceux réfléchissant déjà à leur liste au Père Noël. Les animaux et leurs familles ont, eux aussi, le droit d'être gâtés !

Cette année, l'I-CAD, la société chargée de l'identification des carnivores domestiques, c'est-à-dire les chats, les chiens et les furets, organise un événement spécial en collaboration avec 20 marques. Du 1er au 25 décembre, un superbe calendrier de l'Avent permet aux propriétaires de gagner des cadeaux à la pelle.

Les participants doivent s'inscrire pour jouer et ne pourront tenter leur chance qu'une fois par jour, et ce jusqu'au 25 décembre. Afin de remporter un lot pour faire plaisir à leur boule de poils préférée ou tout simplement à eux-mêmes, ils sont invités à cliquer ici.

Pléthore de lots à remporter

Le calendrier de l'Avent de l'I-CAD plonge tout un chacun dans une ambiance festive, et permet même aux heureux gagnants de fêter Noël avant l'heure ! Mais que se cache-t-il derrière chaque petite case à gratter quotidiennement ?

La palette de surprises a de quoi mettre des étoiles plein les yeux :

6 lots (comprenant 1 gamelle de voyage pour l’animal et une tasse pour son maître) offerts Filalapat.

1 chèque-cadeau de 100 € offert par Zooplus.

7 lots (composés d’une trousse de toilette, d’un os de Noël en peluche, de lingettes nettoyantes, d’une lotion pour coussinets, d’une brosse en poils purs sanglier, d’un shampooing et d’un après-shampooing de voyage Gliss Hair) offerts par Biogance.

2 lots (incluant un distributeur d’eau Felaqua Connect et un tracker Animo) offerts par Sure Petcare.

3 brosses de toilettage offertes par I-CAD.

2 GPS avec un abonnement premium de 3 mois offerts par Tractive.

2 paniers découvertes accompagnés d’un ballotin de Noël offerts par Franklin Petfood.

2 assurances pour chien et chat offertes par SanteVet.

1 portrait personnalisé de son animal et 2 lots avec un tirage sur papier photo et un tirage sur papier baryté des œuvres de Star Animal.

10 BD solidaires offertes par I-CAD en partenariat avec Woopets.

offertes par I-CAD en partenariat avec Woopets. Et bien d'autres...

Information en plus, et pas des moindres : le jour du réveillon, la société I-CAD offre la possibilité de gagner un iPhone 12 mini afin de rappeler l'utilité de l'application Filalapat. Adossé au Fichier Nationale d'Identification des animaux domestiques et téléchargeable gratuitement sur tous les smartphones, ce précieux outil est dédié aux animaux perdus, vus et trouvés.

Filalapat, c'est la garantie de localiser plus facilement son petit compagnon disparu, ainsi que des professionnels présents alentour. Les propriétaires rassemblent les informations liées à leur ami à fourrure, mettent à jour leurs coordonnées et peuvent diffuser une annonce sans difficulté.

Prêt à tenter votre chance pour passer de joyeuses fêtes de fin d'année avec votre adorable compagnon à 4 pattes ? Rendez-vous ici...