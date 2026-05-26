Ce petit garçon diabétique de 5 ans vend des billets de tombola pour avoir un chien d'alerte médicale à ses côtés

Assumer le coût élevé d’un chien d’alerte médicale reste un véritable défi pour de nombreuses familles, malgré l’aide précieuse qu’il peut apporter au quotidien face au diabète de type 1. Pour concrétiser ce projet essentiel, une initiative solidaire a été lancée afin de financer l’arrivée de cet assistant hors du commun grâce à une tombola locale. Le bénéficiaire est un enfant prénommé Mason.

Mason Reckles vit à Franklin, dans l'Etat du Tennesse, avec ses parents Suzie et Jonathon. Ce petit garçon de 5 ans espère voir sa famille s'agrandir bientôt avec l'arrivée tant attendue d'un chien d'alerte médicale. L'enfant est, en effet, atteint de diabète de type 1, et une telle présence à ses côtés lui faciliterait grandement la vie au quotidien.



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Ce rêve que lui et ses parents nourrissent n'est toutefois pas à la portée de toutes les bourses. Pour récolter les fonds nécessaires, ils ont eu une idée : organiser une loterie.

Ils en vendent les billets en tenant un stand devant les magasins de leur quartier. Le message affiché par Mason Reckles est le suivant : « Bonjour. Est-ce que vous voulez acheter un ticket de tombola pour m’aider à obtenir un chien pour le diabète ? »

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Le garçonnet porte un dispositif au bras qui surveille son insuline et son taux de sucre dans le sang 24 heures sur 24. On appelle cela un capteur de glycémie en continu. Il est couplé à un système d'alarme qui émet une alerte en cas d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie.

Lorsqu'une telle situation survient, la réaction doit être rapide, car chaque seconde compte : prendre du sucre si la glycémie est trop basse ou de l’insuline selon le protocole médical si elle est trop élevée.

« Les nuits me font peur, confie sa mère à News Channel 5 Nashville . Je ne dors pas parce que j’ai peur de manquer une alarme. J’ai peur qu’il fasse une hypoglycémie et que je ne m’en rende pas compte ».



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Jusqu'à 34 000 euros pour un chien d'alerte

Si le dispositif reste utile, les Reckles aimeraient que Mason ait aussi un chien d'alerte médicale, car ce dernier est capable de détecter une variation significative de glycémie bien avant.

« Ces chiens sont entraînés ; ils suivent au moins 2 ans de formation, explique Suzie. Ils apprennent à détecter l’odeur du changement du taux de sucre dans le sang ».



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En acquérir un a toutefois un coût élevé en raison de l'apprentissage de pointe qu'il reçoit : « Entre 20 000 et 30 000 dollars [17 000 à 26 000 euros environ], certains peuvent aller jusqu’à 40 000 dollars [34 000 euros] », détaille Jonathon. « Nous avons versé un acompte pour un futur chiot », ajoute la maman.

La famille bénéficie du soutien des commerces du quartier, qui ne se contentent pas de les autoriser à monter leur stand devant leurs locaux ; ils leur fournissent également des produits et des bons cadeaux qui serviront de lots à gagner lors de la tombola, qui aura lieu début juillet 2026.



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L'info Woopets : comment les chiens d'alerte médicale sont-ils formés à aider les personnes diabétiques ?

Un chien d’alerte diabétique est formé à associer l’odeur spécifique des variations de glycémie à une récompense. Les formateurs utilisent souvent des échantillons (salive, sueur…) prélevés pendant une hypoglycémie ou une hyperglycémie, que le chien apprend à reconnaître comme un signal important.

Ensuite, le chien est entraîné par répétition ; il doit signaler cette odeur (en posant la patte sur le genou de la personne, en aboyant…) pour obtenir une récompense. Progressivement, il apprend à généraliser cette détection dans différentes situations du quotidien, comme la nuit, à l’école ou en déplacement.

Enfin, une phase de mise en situation réelle permet de vérifier que le chien réagit correctement et de renforcer son comportement. L’objectif est qu’il alerte de manière fiable avant que la personne ne ressente elle-même les symptômes.