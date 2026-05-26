« Elle m'a sauvé la vie et j'ai sauvé la sienne », une bénévole de refuge en deuil recueille une chienne maltraitée et se reconstruit avec elle

Lesley pensait devoir affronter seule le deuil de son grand-père, décédé en 2023. Mais l’arrivée de Drizzle, une chienne apeurée recueillie au refuge où elle travaille, a tout changé. De leur rencontre est née une relation forte à l’origine d’une touchante guérison mutuelle.

Après la perte de son grand-père en 2023, Lesley Morgan a traversé une période de deuil particulièrement difficile. C’est dans ce contexte qu’elle a rencontré Drizzle, une jeune chienne de sauvetage craintive arrivée dans le refuge où elle travaille. Peu à peu, un lien fort s’est tissé entre elles, illustrant comment 2 êtres blessés peuvent se reconstruire ensemble.

Une femme en deuil et une chienne traumatisée

Tout a commencé en 2023, alors que Lesley traversait une période difficile liée aux problèmes de santé de son grand-père, Fred Black, victime d’un AVC soudain avant de décéder quelque temps plus tard.

© SSPCA

C’est à ce moment-là qu’une Jack Russell Terrier fragile, nommée Drizzle, a été accueillie au centre de la Scottish SPCA de Glasgow (Écosse), où Lesley travaille comme assistante principale en soins animaliers. La petite chienne avait été sauvée avec plus de 20 autres toutous dans un logement surpeuplé.

Très effrayée et gestante, elle avait du mal à accorder sa confiance aux humains, mais Lesley a immédiatement ressenti un lien particulier avec elle.

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« J'ai pris la responsabilité d'essayer de gagner sa confiance. J'ai passé beaucoup de temps avec elle chaque jour, l'encourageant patiemment à bien manger et l'aidant à s'adapter à son nouvel environnement. », raconte-t-elle au Daily Record.

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Alors que Lesley faisait face à la dégradation de la santé de son grand-père qui ne la reconnaissait plus après son AVC, elle trouvait du réconfort en restant simplement assise aux côtés de Drizzle. Dans cette période douloureuse, la présence calme de la chienne l’aidait à apaiser son chagrin malgré un quotidien difficile à gérer.

Une adoption évidente

C’est quelques jours après le décès du grand-père de Lesley, que Drizzle a finalement donné naissance à ses chiots. Son état émotionnel s’est alors rapidement dégradé, la chienne devenant de plus en plus renfermée et triste. Son amie a donc décidé de devenir sa famille d’accueil pour l’aider.

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« Nous avons tissé des liens très forts car nous étions toutes les 2 malheureuses. […] Nous étions tout simplement faites pour nous entraider. », explique Lesley pour qui une évidence s’est très vite imposée : impossible pour elle de laisser partir Drizzle, qu’elle a finalement adoptée définitivement.

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« Dès son arrivée à la maison, elle s'est sentie comme chez elle. Nous ne pouvions imaginer la confier à quelqu'un d'autre. », raconte-t-elle.

Habituée depuis toujours aux Rottweilers, Lesley ne pensait pourtant pas avoir un jour un faible pour les petits chiens. Mais Drizzle a rapidement bouleversé ses certitudes : « C’est vraiment mon chien de cœur. », assure-t-elle.

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Aujourd’hui, leur complicité est totale, au point que Drizzle dort désormais blottie contre les jambes de sa maîtresse chaque nuit. « C’était la meilleure chose que je pouvais faire », conclut Lesley. « Elle m’a sauvé la vie et j’ai sauvé la sienne. »