« C’est le travail de ma vie maintenant », un homme s'investit pour offrir bonheur et sérénité à une chienne maltraitée et son chiot
Plusieurs mois après leur sauvetage dans des conditions dramatiques, Maude et sa fille Scout ont enfin tourné la page en trouvant ensemble un foyer pour la vie. C’est à Richmond, en Virginie, que Jerry Gorde les a adoptées toutes les 2, offrant à ce duo inséparable une nouvelle existence faite de sérénité, de jeux et de tendresse.
Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Maude, la chienne découverte gestante et la tête enflée en Virginie (Etats-Unis). 4 mois après son sauvetage, que nous relations dans un précédent article, elle a rejoint une famille aimante pour toujours. Elle ne l'a d'ailleurs pas fait seule ; son chiot a été adopté par la même personne, rapportait 12 On Your Side.
Maude avait mis bas une semaine après avoir été secourue dans le comté de New Kent, alors qu'elle souffrait le martyre à cause d'un piège à coyote sous la forme d'un fil de fer serré autour de son cou.
Elle avait accouché d'un seul chiot, une femelle ayant par la suite reçu le nom de Scout. Cette dernière se portait à merveille.
« Elles rendent chaque jour spécial pour moi »
Comme annoncé plus haut, un adoptant a été trouvé non seulement pour Maude, mais aussi pour sa fille. Elles ont été adoptées ensemble par Jerry Gorde, un habitant de Richmond, toujours en Virginie.
Le duo canin coule désormais des jours heureux dans la propriété de leur nouvel humain, baptisée « Dog n’ Cat Mandu ». « Elles rendent chaque jour spécial pour moi », confie leur maître à 12 On Your Side.
Scout, 13 semaines, est constamment aux côtés de sa mère, notamment pour profiter d'agréables bains de soleil dans le jardin ou prendre part aux séances de jeux avec les autres chiens de la maison.
Jerry Gorde les avait rencontrées chez leur famille d'accueil à Williamsburg, alors que Maude était encore en convalescence. « Je n'avais pas tardé à ouvrir mon cœur et à réaliser qu'elles devaient rester ensemble », confie leur adoptant.
« C’est le travail de ma vie »
« Scout est en pleine forme et grandit vite, poursuit-il. Elle a reçu tous ses vaccins, y compris sa première injection antirabique. Maude est complètement guérie physiquement, mais comme tous ceux qui reviennent du combat, elle a été profondément marquée, émotionnellement et spirituellement. »
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« Avoir l’opportunité d’amener Scout et Maude ici et de les voir grandir pour devenir des compagnes saines, affectueuses et dévouées, c’est le travail de ma vie maintenant », conclut cet homme au grand cœur.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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