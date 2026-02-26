Âgé de 25 ans, ce Rat Terrier rescapé utilise sa longévité exceptionnelle pour aider les chiens âgés en refuge

Sauvé d’un élevage clandestin, Henry vient de fêter ses 25 ans, un âge qui pourrait bien faire de lui un sérieux prétendant au titre de chien le plus vieux du monde ! Pourtant, ce petit Rat Terrier ne compte pas ralentir et consacre aujourd’hui sa retraite à soutenir les animaux âgés qui ont passé leur vie dans des refuges.

Autrefois élevé pour chasser les rats, le Rat Terrier est un petit chien vif et intelligent qui jouit d’une espérance de vie supérieure à la moyenne, entre 15 et 18 ans. Henry, lui, a dépassé tous les pronostics puisque le toutou vient de fêter ses 25 ans ! Un âge d’autant plus remarquable que cette boule de poils revient de loin…

Un survivant à l’impressionnante longévité

Lorsque Lori Larson a rencontré Henry en janvier 2010, le petit Rat Terrier avait déjà 9 ans et vivait dans des conditions insalubres chez un éleveur amateur débordé. Alertée de la situation, elle s’était précipitée sur place pour éviter l’euthanasie de tous les animaux de l'élevage.

Ce jour-là, Lori a ainsi pris en charge 29 chiens, un nombre qui est rapidement passé à 60 après que plusieurs femelles aient donné naissance. Elles les a ensuite emmenés à Max's Animal Rescue, le refuge sans but lucratif et sans euthanasie qu’elle a créé avec son mari en Géorgie (États-Unis).

© Lori Hartman

La plupart des toutous ont rapidement trouvé des familles d’adoption, mais 11, dont Henry, sont restés au refuge.

Mal socialisé et traumatisé par l’élevage intensif, Henry était terrifié et supportait à peine le contact humain. Sa bienfaitrice a alors refusé de le laisser de côté : « Tant que je peux assurer la sécurité des animaux, ils peuvent rester. Je ne vais pas faire de sacrifices pour avoir de la place », a-t-elle affirmé à PEOPLE.

© Lori Hartman

Au fil des années, Henry s’est progressivement épanoui et a appris à aimer les câlins, devenant le « petit gentleman » que Lori décrit aujourd’hui. Le 15 janvier 2026, il a même fêté ses 25 ans, un âge exceptionnel qui pourrait lui valoir bientôt le titre de « chien le plus vieux du monde » auprès du Guinness World Records.

Une retraite active

Malgré son âge avancé, sa cécité et son traitement pour l’hypertension pulmonaire, Henry aide aujourd’hui Lori et son mari à sensibiliser le public et à collecter des fonds pour les chiens âgés en refuge, via sa page Facebook et son compte Instagram.

Selon Lori, certains refuges reçoivent des financements pour les chiots ou les urgences, mais les animaux âgés représentent aussi des coûts importants, entre les soins de base et les consultations spécialisées. L’objectif des Larson est donc de lever des fonds pour subventionner d’autres refuges et offrir des soins aux toutous séjournant longtemps dans ces établissements.

© Henry The Old Dog / Facebook

Pour cela, Henry et ses maîtres ont lancé une cagnotte GoFundMe afin que davantage de chiens âgés puissent vivre longtemps et en bonne santé. Une bien noble cause !