Chaque soir, ce chiot transforme sa promenade en rendez-vous attendrissant avec une concierge de son quartier (vidéo)

Quand on arrive dans une nouvelle ville aussi grande que New York, il n’est pas toujours facile de se faire de nouveaux amis. Pour Goose, cela n’a pas été un problème. Après son adoption, ce jeune toutou s’est rapidement fait une place et même une amie chère. Isabel, la réceptionniste de l’immeuble voisin, est devenue sa personne préférée du quartier. Chaque jour, sans faute, Goose passe lui dire bonjour pour son plus grand plaisir.

Il y a 3 mois encore, Goose était pensionnaire d’un refuge où il attendait sa chance. Ce jeune croisé Berger Allemand, Boxer et Grand Pyrénéen de 1 an avait été trouvé errant et il espérait, depuis, trouver une famille aimante. C’est Courtney Tushaus, une habitante de New York (États-Unis), qui allait exaucer son vœu en lui offrant le foyer de ses rêves.

Une tendre routine

À peine arrivé à New York, Goose s’est intégré sans difficulté et s’est même découvert une meilleure amie. « Il aime tout le monde, mais il adore particulièrement Isabel, car elle est toujours ravie de le voir quand il vient lui rendre visite. », a déclaré Courtney à Newsweek.

© @goose_the_goober_ / Instagram

L’amitié entre Goose et cette réceptionniste a commencé il y a environ un mois, lorsqu’il s’est approché des portes vitrées de son immeuble pendant une de ses promenades. Isabel est alors sortie le saluer, et entre eux le courant est tout de suite passé ! Depuis, le toutou tient absolument à passer devant l’immeuble de son amie chaque soir, dans l’espoir de la revoir.

Une récente vidéo Instagram postée par la propriétaire de Goose a immortalisé cette tendre amitié : on y voit la boule de poils sauter contre la porte du hall, guettant avec enthousiasme la présence d’Isabel.

« C’est vraiment un ange qui aime tout le monde, mais il aime particulièrement Isabel car elle est tellement heureuse de le voir quand il lui rend visite », a expliqué Courtney.

© @goose_the_goober_ / Instagram

Un geste simple et touchant

Isabel est en effet totalement sous le charme de Goose. Pour Noël, elle a même tenu à lui faire un petit cadeau. Dans une autre vidéo, on la voit ainsi offrir au toutou un jouet qui est rapidement devenu son préféré.

« Ce geste témoigne de sa grande générosité », a souligné la maîtresses du Goose qui a tenu à lui rendre la pareille. « Je savais que je voulais aussi lui offrir un cadeau – de la part de Goose – car je savais que ça lui ferait très plaisir », a déclaré la jeune femme. « Voir sa réaction était tellement touchant et me rappelle à quel point la solidarité est importante. » En effet, il suffit parfois d’un petit geste attentionné pour réchauffer les cœurs...