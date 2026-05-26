L'émotion de tout un refuge pour un chien qui attendait depuis 155 jours en refuge avant de trouver enfin sa famille pour une seconde chance

Après 155 jours d’attente et malgré son caractère exemplaire, Dozer voyait les adoptions se succéder sans jamais être choisi. Le chien, devenu l’un des grands favoris des bénévoles du refuge de Sioux Falls Area Humane Society, a finalement quitté les lieux aux côtés de sa nouvelle maîtresse, suscitant une vague d’émotion parmi l’équipe.

A Sioux Falls, dans l'Etat du Dakota du Nord (Etats-Unis), un résident canin du refuge animalier local, celui de l'association Sioux Falls Area Humane Society, est enfin sorti par la grande porte après avoir été adopté. Un moment que tout le monde dans cette structure d'accueil attendait depuis plus de 5 mois, rapportait 973kkrc.com .

D'après la Sioux Falls Area Humane Society, le canidé en question, qui répond au nom de Dozer, était le dernier pensionnaire de longue durée à avoir trouvé une famille aimante pour toujours.



Sioux Falls Area Humane Society / Facebook

Le quadrupède était arrivé au refuge 155 jours plus tôt. Cette période a été entrecoupée par un séjour en famille d'accueil.

Chien plein de qualités, s'étant toujours montré doux et amical à l'égard des personnes qu'il rencontrait, il tardait pourtant à susciter l'intérêt des visiteurs et potentiels adoptants. Les bénévoles du refuge de la Sioux Falls Area Humane Society ne comprenaient pas pourquoi il devait attendre sa chance depuis si longtemps.

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Sioux Falls Area Humane Society / Facebook

L'heureux dénouement tant attendu

Dozer était clairement l'un des chouchous des lieux. L'ensemble des membres de l'équipe l'appréciaient depuis son arrivée en raison de son agréable tempérament.

Sa patience a néanmoins fini par être récompensée. On lui a, en effet, trouvé une adoptante. La merveilleuse nouvelle a été annoncée le 13 mai 2026 sur la page Facebook de la Sioux Falls Area Humane Society.



Sioux Falls Area Humane Society / Facebook

Les bénévoles n'ont pu s'empêcher de verser quelques larmes de joie quand la nouvelle propriétaire de Dozer est venue le chercher pour lui faire découvrir sa maison.

L’info Woopets – Pourquoi certains chiens de refuge attendent-ils beaucoup plus longtemps avant d’être adoptés ?

Tous les chiens n’attirent malheureusement pas les visiteurs de la même manière. Plusieurs critères, souvent liés à des idées reçues, peuvent rallonger leur attente en refuge :

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