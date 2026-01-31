Blessé par balle au visage, ce chien surmonte son traumatisme et s'offre une nouvelle vie dans une famille aimante avec 2 congénères bienveillants

Abandonné et grièvement blessé, un Berger Allemand appelé Dagney aurait pu ne jamais s’en sortir. Toutefois, grâce à l’intervention rapide d’un refuge et à l’amour d’une nouvelle famille, il a trouvé la force de renaître.

Livré à lui-même et souffrant d’une terrible blessure au visage, Dagney a dû son salut au personnel d’un refuge, et ce chien profite désormais de sa nouvelle vie au sein d’une famille aimante, rapporte WRIC .



Le canidé en question avait été découvert abandonné dans le comté de Buckingham, en Virginie (Etats-Unis), en mars 2025. Il avait été blessé par balle, présentant une lésion profonde allant du nez à la mâchoire.

“Il m'a vraiment montré ce qu'est l'amour inconditionnel”

Ce Berger Allemand avait été pris en charge par l’équipe de Goochland Animal Care and Protection et emmené aux urgences vétérinaires. Il avait subi une intervention chirurgicale, avant d’entamer une longue période de soins intensifs.

Dagney a ainsi pu remonter la pente avec un grand courage, puis a été adopté par Mara et Chris Hilliar. “Il compte beaucoup pour moi, confie sa nouvelle propriétaire à WRIC. Il m'a vraiment montré ce qu'est l'amour inconditionnel, et que même lorsque tout semble difficile, un nouveau départ reste possible. C’est d’ailleurs ce que signifie son nom : nouveau départ, nouveau jour [dans la culture scandinave]”.

Le couple avait vu sa photo sur sa fiche d’adoption en ligne. Dès le lendemain matin, les Hilliar s’étaient rendus au refuge pour le rencontrer et avaient tout de suite su qu’ils allaient en faire le nouveau membre de leur famille.

“C’est incroyable à quel point il se montre résilient”

Celle-ci compte 2 autres Bergers Allemands qui ont accueilli Dagney à pattes ouvertes et l’ont énormément aidé à s’intégrer à leur joyeuse petite meute.

Traité contre la dirofilariose et gardant encore quelques séquelles de sa vie passée, notamment des dents en moins, il coule désormais des jours heureux.

“Vous offrez à un chien un environnement dans lequel il peut s’épanouir, et c’est incroyable à quel point il se montre résilient“ conclut Mara Hilliar.