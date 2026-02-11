Rescapé d'un élevage insalubre, ce Boston Terrier borgne se prépare pour un nouveau départ aux côtés d'une congénère sourde

Après toute une vie d’enfermement et de privations, les chiens sauvés récemment d’un élevage illégal yvelinois retrouvent peu à peu goût à la vie. Ulysse est l’un d’eux. Ce Boston Terrier ayant perdu un œil se reconstruit en famille d’accueil en attendant de rejoindre sa future famille.

A la mi-janvier 2026, Action Protection Animale et les forces de l’ordre intervenaient chez un éleveur de Boston Terriers basé dans les Yvelines et qui était censé avoir mis fin à son activité. Non seulement il ne l’avait pas fait, mais il détenait, en plus, les chiens dans des conditions déplorables.

Ces derniers subissaient au quotidien l’enfermement, l’obscurité et l’insalubrité des lieux. Leur détresse était telle qu’ils rongeaient les barreaux rouillés de leurs cages.

Les chiens étaient durement marqués, tant physiquement qu’émotionnellement. Après leur sauvetage commençait un long processus de réhabilitation. Soins et affection doivent leur permettre de surmonter graduellement leurs traumatismes et les préparer pour un nouveau départ.

Action Protection Animale a récemment donné des nouvelles de l’un des rescapés, un mâle de 2 ans répondant au nom d’Ulysse.



Devenu borgne, il avait “dû subir une énucléation suite à un ulcère provoqué par le frottement des barreaux de sa geôle”, peut-on lire sur le site de l’association .

Ulysse a été confié à une famille d’accueil “afin de lui garantir un suivi de soins rigoureux et un post-opératoire optimal, dans le calme et le confort”, poursuit Action Protection Animale.

“Adorable, attachant et plein de vie”

Entouré de tendresse et de bienveillance, il n’a pas tardé à révéler sa personnalité, étant décrit comme étant “un petit chien adorable, attachant et plein de vie”.

Il apprend encore à vaincre certaines craintes, notamment celle du monde extérieur. Ce qui est totalement compréhensible, vu qu’il était enfermé en permanence. Par ailleurs, il se verra bientôt ôter les points de suture au niveau de l'œil retiré.

Au sein de son foyer temporaire, Ulysse partage son quotidien avec une femelle Dogue Argentin atteinte de surdité. “Une cohabitation qui se passe bien”, assure Action Protection Animale.

L’association lui cherche à présent une famille disposée à “lui offrir sécurité, patience et bienveillance, et désireuse de l’adopter définitivement après le jugement concernant son ancien propriétaire.”