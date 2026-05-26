Endeuillée par la perte de son ânon, une ânesse trouve du réconfort auprès d'une portée de chiots (vidéo)

Marinella est une ânesse qui a vécu une épreuve terrible le mois dernier : le décès de son petit. Endeuillée depuis plusieurs semaines, elle a finalement trouvé une source de réconfort auprès d’une portée de chiots. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrant la tendre scène a ému des centaines de milliers de personnes.

« Ma Marinella a perdu son ânon il y a 3 semaines. Malheureusement, même le vétérinaire n'a rien pu faire pour le sauver ; il est né sans vie après un travail très long, explique la propriétaire de l’ânesse sur son compte Instagram, j'ai partagé toute sa douleur, c'était un moment vraiment déchirant. »

Endeuillée par la disparition tragique de son petit, Marinella semblait inconsolable. Très triste, elle mangeait peu. Près d’un mois après le drame, l’ânesse a finalement trouvé un peu de réconfort auprès d’une portée de chiots joyeux et turbulents.

© @argentovivoacademy / Instagram (capture d'écran)

« Quelle leçon d’humanité et d’amour pur ! »

Dans une vidéo diffusée sur Instagram et relayée par le média Pet Helpful, on peut voir l’équidé allongé dans l’herbe. Plusieurs chiots lui tiennent joyeusement compagnie, lui grimpent dessus et lui font même quelques bisous. Douce et patiente, l’ânesse les laisse faire.

Au début de la vidéo, elle frotte même son museau avec amour contre celui d’un jeune chien calme confortablement couché contre son corps chaud. « Ces chiots ont été son réconfort ; elle les a adoptés et adore passer du temps à les câliner et à se faire mordiller la queue, souligne la propriétaire des animaux, qui gère une ferme, pouvoir être témoin de ces moments est une immense joie. »

© @argentovivoacademy / Instagram (capture d'écran)

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Depuis sa mise en ligne, la vidéo a récolté plus de 356 000 mentions « j’aime ». « Quelle leçon d’humanité et d’amour pur ! », écrit un internaute touché par ces images. « Cette ânesse est tellement adorable ! Je suis vraiment désolée qu'elle ait perdu son ânon ! J'espère qu'elle pourra en avoir un autre ! En attendant, ces chiots ont tellement de chance de recevoir son amour et son attention ! », ajoute une dénommée Sarah. « La chose la plus mignonne que j’ai vue aujourd’hui… », commente un autre utilisateur du réseau social.

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Le conseil de Woopets : comment accompagner son animal endeuillé par la perte de ses petits ?

La mort d’un petit bouleverse aussi nos amis les animaux. Une ânesse, une jument ou encore une chienne peut exprimer une tristesse profonde, chercher son bébé disparu, refuser de s’alimenter ou s’isoler. Dans un moment aussi difficile, le plus important est de respecter son rythme sans brusquer la séparation. Si possible, laissez la mère voir ou sentir son petit quelques instants pour l’aider à comprendre la situation.

Ensuite, offrez-lui une présence calme, mettez en place des habitudes rassurantes et apportez-lui beaucoup de douceur. Les promenades, le contact avec d’autres animaux familiers et les attentions quotidiennes peuvent l’aider à retrouver progressivement un équilibre.

Pensez aussi à surveiller son état physique et émotionnel. Si l’abattement dure, votre vétérinaire peut vous accompagner et vous conseiller. Comme chez les humains, le deuil animal demande du temps, de la patience et de la bienveillance.