L'hommage rendu à un chien de thérapie pour avoir aidé des milliers de personnes pendant la pandémie

Le chien est incontestablement le meilleur de l'homme. Véritable boule d'amour, il est capable d'apporter un soutien important aux membres de sa famille. Mais pas seulement... Max, un chien de thérapie, a réconforté près de 10 000 personnes lors de la pandémie de Covid-19.

Max, surnommé « le chien miracle », a été le premier animal de compagnie à recevoir l'ordre du mérite de la People's Dispensary for Sick Animals (PDSA), une organisation caritative britannique. Et pour cause : l'Epagneul a apporté « une contribution exceptionnelle à la société », rapporte Metro. Comment ? En réalisant une thérapie virtuelle pendant le confinement.

© Kerry Irving

Au cours de cette période, la tête du canidé est devenue familière à des dizaines de milliers de citoyens, après que son propriétaire, Kerry Irving, ait diffusé des photos ainsi que des vidéos de ses balades et autres activités quotidiennes sur Facebook. Cette démarche a eu pour objectif d'apporter du réconfort aux internautes confinés.

Par la suite, Max a effectué des promenades caritatives et des visites dans des écoles. Il a même aidé à récolter près de 300 000 £ (soit environ 350 000 €) pour diverses causes, notamment pour la PDSA.

© Kerry Irving

Un chien de thérapie célèbre

Pour avoir donné de l'espoir à tant de personnes ayant souffert des conséquences de l'expansion de la Covid-19, une statue a même été érigée en son honneur à Keswick (Royaume-Uni), sa ville natale. La superbe œuvre en bronze a été réalisée par Kirsty Armstrong, une sculptrice locale.

© Kerry Irving

« J'espère que la statue de Max apportera un grand réconfort à tous ceux qui la visitent », a confié Kerry Irving. Le maire l'a décrit comme « un chien extraordinaire » qui est devenu « l'ambassadeur canin de Keswick ». Selon lui, le travail de Max et de sa famille est « un véritable témoignage du lien inébranlable entre un homme et son chien ».

© PDSA

Après avoir été adopté en 2008 par Kerry Irving qui, à cette époque, a développé une dépression grave à la suite d'un accident de la route, Max a non seulement aidé son père adoptif à remonter la pente, mais également des milliers d'inconnus dans le besoin.