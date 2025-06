Une femme lance un simple appel sur Facebook, 84 Teckels débarquent pour un rassemblement inoubliable entre amoureux de la race

En lançant l’idée d’un rassemblement de Teckels dans sa commune finistérienne, Gwenaëlle Bordeaux était loin de s’attendre à ce qu’il y ait autant de participants, tant bipèdes que quadrupèdes. Le succès que cet évènement a connu a dépassé toutes les espérances de l’organisatrice, et tous ceux qui ont répondu présent en sont repartis la tête pleine de belles images et de merveilleux souvenirs.

Même quand l’actualité fait grise mine, nos chiens, eux, trouvent toujours une bonne raison de remuer la queue et de nous faire sourire. En particulier ceux d’entre eux qui sont bas sur pattes. Ils l’ont démontré une fois de plus le lundi 9 juin à Concarneau (29), en répondant massivement à l’appel lancé par une amoureuse des Teckels, rapportait France Bleu.

7 mois après la « Sausage Walk » ayant eu lieu à Paris, un évènement similaire s’est déroulé hier après-midi dans le quartier des Sables Blancs. 84 Teckels étaient présents, tout comme une centaine de personnes, ce qui a constitué une agréable surprise pour Gwenaëlle Bordeaux, l’organisatrice de ce joyeux rendez-vous canin.



Elle a ainsi été aux premières loges pour témoigner du succès de l’opération, au même titre que sa chienne Upsie qui était « égale à elle-même : sociable, drôle, au taquet… et maintenant complètement KO », peut-on lire dans la vidéo qu’elle a partagée sur le groupe Facebook « Concarneau c'est notre VILLE ».

« Je m'attendais à une dizaine de personnes, a confié Gwenaëlle Bordeaux à France Bleu. Et là, il y a déjà des gens qui me disent est-ce que vous allez le refaire l'année prochaine? Est-ce que vous allez en faire d'autres dans l'année ? Je trouve ça juste fabuleux qu'on puisse partager cette passion et cet amour pour le Teckel ».

L’évènement d’hier a apporté une nouvelle preuve de la popularité du Teckel, « un animal vif qui fait des câlins en permanence », indiquait Anne-Sophie, dont la chienne Penny était ravie d’être entourée de ses semblables à Concarneau. « Vous devriez en prendre un ! », a-t-elle ensuite suggéré.

Rendez-vous l’an prochain !

« On aimerait en prendre plus, a dit pour sa part Nolwenn, propriétaire de Lisette et Finaud, mais on se retient ».

Dans sa vidéo Facebook, Gwenaëlle Bordeaux s’est réjouie de la réussite de cet « après-midi magique à Concarneau », avec « du soleil, de la bonne humeur, des chiens qui se sont super bien entendus, des humains heureux, des échanges touchants… »

« Le prochain rassemblement est déjà dans les tuyaux ! » conclut-elle. L’expérience sera donc renouvelée, pour la plus grande joie des Teckels et de leurs humains.